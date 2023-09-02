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ЛАДА.kz » Бизнес

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:04

Просмотров: 1330

Назначен начальник управления природных ресурсов и природопользования Мангистау

Нового начальника управления природных ресурсов и природопользования Мангистауской области представил коллективу сегодня, 2 сентября, глава региона Нурлан Ногаев, сообщает пресс-служба областного акимата.

Фото предоставили в областном акимате
Новым руководителем стала Асель Бальманова.

В 2009 году она окончила государственный университет имени Утемисова по специализации «Экология», в 2012 году - Евразийскую юридическую академию имени Кунаева, в 2016 году - магистратуру в университете имени Утемисова, в 2023 году окончила Академию государственного управления при Президенте Казахстана.

Свою карьеру начала с 2006 по 2009 годы секретарём и лаборантом гимназии №42 «Акниет».

В 2009 году прошла молодежную практику в управлении охраны природы и мониторинга природных ресурсов и природопользования в Западно-Казахстанской области.

С 2010 по 2012 годы занимала должность главного специалиста управления природных ресурсов и природопользования в
Западно-Казахстанской области.

С 2012 по 2016 годы работала главным специалистом отдела документоснабжения и информационных технологий, и начальника этого управления в Западно-Казахстанской области.

В 2017 году была начальником отдела юридического и информационного обеспечения департамента сельского хозяйства в Восточно-Казахстанской области.

С мая 2018 года по настоящее время занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.

Нурлан Ногаев пожелал новому руководителю удачи и дал ряд поручений.



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Комментарии ( 1 )

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  • Iron man
 БО (Посетители) Сегодня, 15:45
Управление природных ресурсов и природопользования чем занимается ? Каковы его функции ?
 
 

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