Назначен начальник управления природных ресурсов и природопользования Мангистау

Новым руководителем стала Асель Бальманова.



В 2009 году она окончила государственный университет имени Утемисова по специализации «Экология», в 2012 году - Евразийскую юридическую академию имени Кунаева, в 2016 году - магистратуру в университете имени Утемисова, в 2023 году окончила Академию государственного управления при Президенте Казахстана.



Свою карьеру начала с 2006 по 2009 годы секретарём и лаборантом гимназии №42 «Акниет».



В 2009 году прошла молодежную практику в управлении охраны природы и мониторинга природных ресурсов и природопользования в Западно-Казахстанской области.



С 2010 по 2012 годы занимала должность главного специалиста управления природных ресурсов и природопользования в

Западно-Казахстанской области.



С 2012 по 2016 годы работала главным специалистом отдела документоснабжения и информационных технологий, и начальника этого управления в Западно-Казахстанской области.



В 2017 году была начальником отдела юридического и информационного обеспечения департамента сельского хозяйства в Восточно-Казахстанской области.



С мая 2018 года по настоящее время занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.



Нурлан Ногаев пожелал новому руководителю удачи и дал ряд поручений.