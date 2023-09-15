Побережье Каспийского моря определили приоритетным направлением развития туризма в стране

- Мы определили 10 приоритетных туристских территорий, где будут реализованы «якорные» проекты. Одной из них является побережье Каспийского моря. Это уникальное место с неповторимой фауной, живописными пляжами и древними достопримечательностями. Мы нацелены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для каждого гостя. На это направлены усилия, как государства, так и частного сектора, — сказал Алихан Смаилов.

- С прошлого года мерами господдержки охвачены проекты по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и приобретению туристических автобусов. Государство также предоставляет субсидии туроператорам за привлечение иностранных туристов. Кроме того, субсидируются детские авиабилеты для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны, — озвучил Алихан Смаилов.

- Мы приглашаем иностранных и отечественных инвесторов рассмотреть сферу туризма Казахстана как возможность долгосрочного вложения средств при поддержке правительства страны, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на Международном форуме по развитию туризма, который проходит в Актау с участием свыше 300 представителей туристского бизнеса Казахстана и других стран мира.В своём выступлении премьер-министр отметил, что государство придает большое значение развитию туризма, популяризации культуры и традиций республики.Премьер-министр напомнил, что сегодня до 80 увеличен список государств, граждане которых могут пребывать в Казахстане без визы. Наряду с этим расширяется география международных авиасообщений.В целом за последние три года в отрасль были привлечены инвестиции в размере 4 млрд долларов, построено более 400 туробъектов.