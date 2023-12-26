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ЛАДА.kz » Бизнес

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:58

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Вице-министр энергетики о запасах нефти: крупным для освоения в ближайшее время является морское месторождение Каламкас-Хазар

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов ответил, на сколько лет хватит имеющихся запасов нефти в Казахстане. В частности, перспективным он назвал морское месторождение Каламқас-Хазар, которое планируется осваивать в ближайшие годы, передаёт Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Асхата Хасенова, в ближайшем будущем перспективным для страны станет морское месторождение Каламқас-Хазар.

«По крупным месторождениям, которые будут в ближайшей перспективе заходить в освоение, - это Каламкас-Хазар, морское месторождение с запасами на 86 миллионов тонн нефти, в ближайшие пять лет планируется. Сегодня уже ведется работа по обустройству месторождения и дальнейшему вводу в эксплуатацию. Это из крупных месторождений. Это процесс ежегодный. Мы каждый год, защищая свои запасы, те, которые обнаруживают, завершают полный цикл разведывательных работ, и после этого запасы переходят на стадию разработки месторождения», - заявил министр.


Также Асхат Хасенов рассказал, сколько нефти осталось в стране.

«Запасы делятся на две категории, это геологические и извлекаемые, геологических у нас 15,5 миллиарда тонн, извлекаемых - 4,4 миллиарда тонн. По мере разработки месторождений или перехода от разведки на разработку этот баланс меняется. Газа - 3,8 триллиона кубометров», - заявил Хасенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Сената.


Кроме того, журналисты поинтересовались, на какой период хватит данных запасов с учётом нынешней тенденции потребления.

«Если математически, 4,4 миллиарда тонн, если по 100 миллионов добывать в год, нам хватит на 40-45 лет. Но это не говорит о том, что за 45 лет всё истощится. Каждый год новые месторождения переходят из разведки в стадию разработки и восполняются. В углеводородах проведено большое научное изучение, это изучение осадочных бассейнов, большая комплексная работа, которая определила 15 осадочных бассейнов. Это плюс дополнительно, когда у нас говорят, сколько есть нефти и газа. Сегодня, по результатам научного изучения недр, есть условный топливный нефтяной запас на 76 миллиардов тонн, они на сегодняшний день не изучались», - пояснил министр.


Напомним, в рамках проекта «Каламкас-Тенгиз» предусматривается создание морских платформ из металлоконструкций на расстоянии 64 километра от берега.



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