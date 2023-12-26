Вице-министр энергетики о запасах нефти: крупным для освоения в ближайшее время является морское месторождение Каламкас-Хазар

«По крупным месторождениям, которые будут в ближайшей перспективе заходить в освоение, - это Каламкас-Хазар, морское месторождение с запасами на 86 миллионов тонн нефти, в ближайшие пять лет планируется. Сегодня уже ведется работа по обустройству месторождения и дальнейшему вводу в эксплуатацию. Это из крупных месторождений. Это процесс ежегодный. Мы каждый год, защищая свои запасы, те, которые обнаруживают, завершают полный цикл разведывательных работ, и после этого запасы переходят на стадию разработки месторождения», - заявил министр.

«Запасы делятся на две категории, это геологические и извлекаемые, геологических у нас 15,5 миллиарда тонн, извлекаемых - 4,4 миллиарда тонн. По мере разработки месторождений или перехода от разведки на разработку этот баланс меняется. Газа - 3,8 триллиона кубометров», - заявил Хасенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Сената.

«Если математически, 4,4 миллиарда тонн, если по 100 миллионов добывать в год, нам хватит на 40-45 лет. Но это не говорит о том, что за 45 лет всё истощится. Каждый год новые месторождения переходят из разведки в стадию разработки и восполняются. В углеводородах проведено большое научное изучение, это изучение осадочных бассейнов, большая комплексная работа, которая определила 15 осадочных бассейнов. Это плюс дополнительно, когда у нас говорят, сколько есть нефти и газа. Сегодня, по результатам научного изучения недр, есть условный топливный нефтяной запас на 76 миллиардов тонн, они на сегодняшний день не изучались», - пояснил министр.