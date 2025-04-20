Снижения уровня моря влечет за собой недогруз судов в порту Актау

Обмеление Каспия является препятствием для увеличения транспортировки нефти из Казахстана по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Нефть и газ Казахстана .

Побережье Каспия в Актау. Фото из архива

Основным фактором, обеспечивающим стабильное функционирование морских портов прибрежных государств Каспийского бассейна, является уровень моря. Об этом заявил начальник отдела по коммерческой работе Актауского морского торгового порта Ануар Немышов. По его словам, на протяжении последних 18 лет наблюдается неуклонное снижение уровня Каспия: уровень воды в порту Актау снизился на 1,7 метров и продолжает падать.

«Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики портовых причалов, судоходных путей, акваторий, гидротехнических сооружений, а также на безопасность мореплавания», - сказал Ануар Немышов.

Он отметил, что из-за этого в порту Актау сухогрузы недогружаются на 600-1300 тонн, нефтяные танкеры - на 2000-2500 тонн.

«Снижение загрузки судов, безусловно, отражается на рентабельности морских перевозок и создает риски переориентации грузопотоков на альтернативные маршруты. В целях обеспечения безопасности мореплавания и полной загрузки судов требуется проведение дноуглубительных работ», - добавил он.

Это особенно актуально для исполнения поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об увеличении объемов перевалки нефти по альтернативному маршруту через Каспий с нынешних 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.