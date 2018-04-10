В Мангистауской области зарегистрировано 47 000 субъектов малого и среднего бизнеса

- По «Дорожной карте бизнеса-2020» реализовано 208 проектов на общую сумму 15,1 миллиарда тенге. Создано 1403 рабочих места. Выданы кредиты общей суммой 29,8 миллиарда тенге, - отметил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.
Напомним, по данным на 1 ноября 2017 года, в Мангистау зарегистрировано 13740 средних и крупных предприятий.
Как сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики РК, доход крупных и средних компаний Мангистау от реализации товаров и услуг по итогам IV квартала 2017 года составил 674,9 миллиарда тенге. Прибыль компаний уменьшилась на 33% и составила 48,2 миллиарда тенге.
Наибольший доход показали предприятия Актау и Жанаозена.
Среди компаний, сдавших отчетность, по информации Комитета, убытки по итогам IV квартала 2017 года показали 38,8% предприятий. Общая сумма составила 88 миллиардов тенге.