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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 14:00

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В Мангистауской области зарегистрировано 47 000 субъектов малого и среднего бизнеса

За год число предпринимателей выросло на 2 800 единиц. Мангистауская область заняла третье место в Казахстане по численности субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото с сайта pixabay.com
Численность занятых в МСБ жителей региона составила 112 249 человек.

- По «Дорожной карте бизнеса-2020» реализовано 208 проектов на общую сумму 15,1 миллиарда тенге. Создано 1403 рабочих места. Выданы кредиты общей суммой 29,8 миллиарда тенге, - отметил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Напомним, по данным на 1 ноября 2017 года, в Мангистау зарегистрировано 13740 средних и крупных предприятий.

Как сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики РК, доход крупных и средних компаний Мангистау от реализации товаров и услуг по итогам IV квартала 2017 года составил 674,9 миллиарда тенге. Прибыль компаний уменьшилась на 33% и составила 48,2 миллиарда тенге.

Наибольший доход показали предприятия Актау и Жанаозена.

Среди компаний, сдавших отчетность, по информации Комитета, убытки по итогам IV квартала 2017 года показали 38,8% предприятий. Общая сумма составила 88 миллиардов тенге.


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Комментарии ( 1 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:41
Это почти в каждой семье по СМБ, ССБ или ИП. А где посмотреть что они производят? Кроме нефти у нас никаких источников прибыли и нет. Всю промышленность в лице ПГМК вместе с заводами, фабриками, рудниками угробили, ничего взамен не построили кроме нескольких цехов и конторок гордо именуемых ЗАВОДАМИ, теперь новая мода на "субъекты малого бизнеса". Настолько малого, что и в микроскоп не видно.
 
 

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