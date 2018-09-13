База баутино - 20 успешных лет

Осенью того же года было принято решение о создании международного консорциума для исследования казахстанского сектора Каспийского моря. Два года проводились геофизические морские сейсморазведочные исследования.По результатам работ в 1997 году между семью международными нефтяными компаниями и правительством Казахстана было подписано Соглашение о Разделе Продукции (СРП). Основываясь на СРП, было принято решение о начале бурения на Северном Каспии.В этом году Северо-Каспийский проект, занимающийся добычей углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, отмечает свой 25-летний юбилей.Для начала работ в море по развитию проекта была необходима береговая поддержка: хранение оборудования, запасных частей, материальных ресурсов. Для этого как раз и создали базу поддержки морских операций в Баутино, которая в сентябре этого года отмечает свое 20-летие.- Необходимость создания базы и привела к тому, кто мы сейчас есть, - рассказывает Ермек Ищанов.При выборе места для базы учитывалось множество факторов, среди которых особое внимание обращалось на то, что это - естественная бухта, защищающая корабли от штормовых ветров, с круглогодичной навигацией и не замерзающая зимой.- Можно сказать, что это - подарок природы. Бухта с такой глубиной воды, куда может заходить практически любой корабль, который работает в Каспийском море. Она доступна круглый год и не замерзает зимой, - отметил суперинтендант по логистическим операциям Базы Баутино.Строительство базы поддержки морских операций Баутино началось в апреле 1998 года. Сроки строительства были сжатые, и в сентябре уже состоялось ее открытие. Вся территория изначально составляла всего лишь 6,16 га. Она состояла из одного небольшого причала, двух крытых складов, открытых площадок, столовой, офиса и жилого комплекса на 26 человек. Параллельно с развитием базы шло активное строительство искусственных подводных островов (берм), на которые затем устанавливалась плавучая буровая платформа «Сункар». С развитием проекта на море и особенно с открытием углеводородов в 2000 г. происходило и развитие базы Баутино.В 2003 году состоялось первое значительное расширение базы. Ее территория достигла уже отметки в 36 га. Спустя несколько лет, в 2006 году, с расширением проекта и увеличением работ на море база стала занимать уже площадь в 100 га. А с 2007 года и по сегодняшний день все объекты расположены на территории около 110 га.- Про компанию «КазахстанКаспий-Шельф»я узнал из небольшой заметки в газете осенью 1993 года. Там говорилось о том, что создана государственная компания для разведки и добычи нефти в казахстанском секторе Каспийского моря. Через год компания, как Оператор международного консорциума нефтяных компаний, проводит набор геофизиков для морских сейсморазведочных работ. В конкурсе участвовали более 30 специалистов со всего Мангистау. По результатам интервью в январе 1995 г. я был принят на должность ведущего геофизика по сбору сейсморазведочных данных в международный консорциум «KazakhstanCaspiyShelf» (KCS). До этого моя трудовая деятельность проходила в Мангышлакской геофизической экспедиции и тресте «Мангышлакнефтегеофизика», - вспоминает Ермек Ищанов.Чего не знал на тот момент молодой геофизик Ермек, как и трое его мангистауских коллег геофизиков (Владимир Полозов, Булат Сравбаев, Жанна Бердыгужина), - это английского языка. Компьютер был тоже чем-то новым. По словам Ермека Ищанова, еще предстояло учиться и учиться. Хоть он и имел специальность горного инженера-геофизика, полученную в Грозненском нефтяном институте в 1984 году, но с самой методикой и практической работой морской сейсморазведки никогда не сталкивался.- Началась работа в консорциуме с того, что нам, четверым геофизикам, в актауском офисе KCS сказали: «Ребята, учите английский, изучайте компьютеры, потому что предстоят командировки по морской сейсморазведке за границу. Переводчика вместе с вами отправлять не будут. На это дается два месяца». И мы почти в это поверили. Для нас, четверых геофизиков, начали проводить интенсивные курсы по изучению иностранного языка по четыре часа в день, компьютеры – три часа в день. Приходилось допоздна сидеть и выполнять домашние задания. Ведь мы понимали, что нам предстоит пройти стажировку за границей и работать с иностранцами, мы сами были заинтересованы в изучении английского языка и компьютера и поэтому старались изо всех сил. Минимальный багаж мы получили. Его, конечно, было недостаточно для профессиональной работы, но чтобы не затеряться в другом городе, чтобы хоть что-нибудь понимать и немного общаться, эти знания очень помогли. С годами шло уже более глубокое изучение языка на практике, - с улыбкой рассказал Ермек Ищанов, один из руководителей по логистическим операциям Базы Баутино.Первая командировка Ермека была в крупнейший город в штате Техас – Хьюстон, где он с двумя коллегами (Владимиром Полозовым и Булатом Сравбаевым) две недели изучали теорию и еще почти месяц стажировались на сейсморазведочных судах в Мексиканском заливе.- Там мы впервые своими глазами увидели методику проводимых сейсморазведочных морских работ, получили представление о логистической поддержке этих морских исследований. Очень полезные знания, оставшиеся со мной на всю жизнь и до сих пор применяющиеся в деле, - отметил Ермек Ищанов.После стажировки его направили на сейсморазведочный корабль, который работал в глубоководной зоне Каспийского моря.- Так как команда была разноязычной, то я получил хорошую практику в освоении компьютера и языка при общении с иностранными коллегами. Спасибо ребятам, что они делились знаниями по морской сейсмике и натаскивали по языковой части, – поделился суперинтендант по логистическим операциям Базы Баутино.Часть Северо-Каспийского проекта - это уникальное месторождение Кашаган- Почти вся моя жизнь связана с проектом Кашаган, – делится Ермек Ищанов. - На Базе Баутино наша задача - логистическая поддержка Кашагана. Это транспортировка различных грузов, материалов на искусственные острова в море и обратно. Мы являемся связующим звеном между искусственными островами и всей наземной частью. На базе также имеются склады и группы по реагированию и ликвидации разливов нефти. В случае аварии люди, оборудование и техника будут мобилизованы на острова, где имеется свой небольшой запас на первые несколько часов борьбы с разливом.Невзирая ни на что, Кашаган, как считает Ермек Ищанов, запустили в правильное время, так как проект был технически готов.- Это не то, что многолетние инвестиции, это и еще наш потенциал. За прошедшие 25 лет был подготовлен такой мощный человеческий ресурс, и все эти усилия не должны были пропасть даром. Кашаган - это кропотливый труд. Он работает на будущее и обеспечивает приток доходов на несколько десятилетий вперед. Благодаря инвестициям, в Мангистауской и Атырауской областях был реализован целый ряд важных социальных проектов. Как известно, каждый недропользователь несет определенные обязательства по социальной, инфраструктурной поддержке тех регионов, где работает. Благодаря этому проекту, было обучено большое количество людей по различным специальностям. В реальном социальном активе обеих областей - это оказание помощи в строительстве школ, это инвестиции в здравоохранение, это газификация сел, строительство и ремонт детских садов. В Тупкаранском районе построены жилые дома, спортивные комплексы и многое другое в рамках социальных программ компании. Кроме того, есть ещё и развитие местного бизнеса, сервисных услуг, которые сопровождают проект, но обеспечивают занятость людей, социальные отчисления, налоги и т. д., - поделился Ермек Ищанов. - Кашаган - это только одно месторождение, есть еще другие перспективные, которые также будут охвачены Северо-Каспийским проектом. Это Кайран, Актоты, Каламкас-море. Соответственно появятся дополнительные рабочие места, увеличатся объемы материалов и грузоперевозок. Мы будем расширяться скорее не в физическом плане - не в гектарах земли, возможно, что База Баутино из базы снабжения и поддержки морских операций преобразуется в производственный проект.- Сегодня еще раз хотелось бы отметить ветерана и основателя Северо-Каспийского проекта Балтабека Мухановича Куандыкова. Благодаря его энергии и уверенности, и под его руководством в Казахстане были начаты такие масштабные работы, и это то время, когда в стране были спад в экономике, безработица, талонная система на продукты. Большой след в развитии этого проекта также оставил и Койшибай Усенов - директор актауского филиала. Я навсегда запомню его совет, который он постоянно повторял - нужно приходить на работу, как на праздник. Также благодарю вице-президента «КазахстанКаспийШельфа» по геологии и геофизике Аширали Бижанова, под чьим руководством проводилась вся геофизика. Большой опыт именно по части поддержки морских операций на Базе Баутино я получил от первого менеджера базы Эда Илмана (Ed Eelman) из компании «Shell». Поздравляю всех своих коллег с этими юбилейными датами. Этот проект существует уже четверть века и является частью нашей жизни. Северо-Каспийскому проекту желаю дальнейшего расширения, и чтобы его плоды шли на пользу Казахстана, - завершил Ермек Ищанов.Партнерский материал «Лады» и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани H.В.»