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ЛАДА.kz » Бизнес

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:31

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Предпринимателей Актау призвали получить QR-коды

В рамках пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков предпринимателям Актау, занятым в торговле, напомнили о необходимости получить QR-код. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов (ДГД) Мангистауской области.

Фото предоставлено департаментом государственных доходов Мангистауской области
В налоговой службе напомнили предпринимателям в сфере торговли, что им необходимо получить QR-код на портале Комитета государственных доходов. С помощью этих кодов сотрудники налоговой службы будут проводить визуальный осмотр и проверять наличие кассовых аппаратов, POS-терминалов и соблюдение правил продажи алкоголя.

Разместить QR-код около контрольно-кассовых аппаратов (ККМ) должны представители бизнеса, которые ведут оптовую или розничную торговлю на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов. Через QR-код можно будет узнать:

- ИИН/БИН, полное наименование и адрес налогоплательщика;
- наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории её производства;
- регистрационный номер ККМ;
- статус налогоплательщика (действующий, бездействующий, приостановление деятельности).

- Представители ДГД могут провести визуальный осмотр на основании поступившей жалобы. Причины могут быть следующие: отсутствие постановки на регистрационный учёт в органах государственных доходов, нарушение порядка применения ККМ, отсутствие оборудования, предназначенного для осуществления платежей с использованием платёжных карточек, отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, если реализация происходит не на территории производства продукции. Если ранее выявленные нарушения не были устранены, это также может быть поводом для визуального осмотра, - сообщили в ДГД.

Нарушения будут фиксировать на фото и видео. Срок обжалования – 30 рабочих дней после вручения налогоплательщику акта визуального обследования.

Для получения QR-кода нужно на портале Комитета государственных доходов ввести в активном окне ИИН/БИН и регистрационный номер контрольно-кассовой машины, нажать кнопку «Создать код» и распечатать его.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:49
QR-код - это такая экзотика для наших предпринимателей, что потребуются годы для реализации этой затеи.
Мы не смогли одолеть даже метки для домашнего скота, который как бродил, так и бродит по дорогам.
Уже было несколько автоаварий с участием бродячего скота, а хозяев скота так и нашли.
Скорее всего QR-код получат добросовестные предприниматели, а нелегалы по прежнему будут без "метки в ухе".
 
 

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