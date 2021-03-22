Предпринимателей Актау призвали получить QR-коды

Фото предоставлено департаментом государственных доходов Мангистауской области
В налоговой службе напомнили предпринимателям в сфере торговли, что им необходимо получить QR-код на портале Комитета государственных доходов. С помощью этих кодов сотрудники налоговой службы будут проводить визуальный осмотр и проверять наличие кассовых аппаратов, POS-терминалов и соблюдение правил продажи алкоголя.
Разместить QR-код около контрольно-кассовых аппаратов (ККМ) должны представители бизнеса, которые ведут оптовую или розничную торговлю на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов. Через QR-код можно будет узнать:
- ИИН/БИН, полное наименование и адрес налогоплательщика;
- наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории её производства;
- регистрационный номер ККМ;
- статус налогоплательщика (действующий, бездействующий, приостановление деятельности).
- Представители ДГД могут провести визуальный осмотр на основании поступившей жалобы. Причины могут быть следующие: отсутствие постановки на регистрационный учёт в органах государственных доходов, нарушение порядка применения ККМ, отсутствие оборудования, предназначенного для осуществления платежей с использованием платёжных карточек, отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, если реализация происходит не на территории производства продукции. Если ранее выявленные нарушения не были устранены, это также может быть поводом для визуального осмотра, - сообщили в ДГД.
Нарушения будут фиксировать на фото и видео. Срок обжалования – 30 рабочих дней после вручения налогоплательщику акта визуального обследования.
Для получения QR-кода нужно на портале Комитета государственных доходов ввести в активном окне ИИН/БИН и регистрационный номер контрольно-кассовой машины, нажать кнопку «Создать код» и распечатать его.
Разместить QR-код около контрольно-кассовых аппаратов (ККМ) должны представители бизнеса, которые ведут оптовую или розничную торговлю на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов. Через QR-код можно будет узнать:
- ИИН/БИН, полное наименование и адрес налогоплательщика;
- наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории её производства;
- регистрационный номер ККМ;
- статус налогоплательщика (действующий, бездействующий, приостановление деятельности).
- Представители ДГД могут провести визуальный осмотр на основании поступившей жалобы. Причины могут быть следующие: отсутствие постановки на регистрационный учёт в органах государственных доходов, нарушение порядка применения ККМ, отсутствие оборудования, предназначенного для осуществления платежей с использованием платёжных карточек, отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, если реализация происходит не на территории производства продукции. Если ранее выявленные нарушения не были устранены, это также может быть поводом для визуального осмотра, - сообщили в ДГД.
Нарушения будут фиксировать на фото и видео. Срок обжалования – 30 рабочих дней после вручения налогоплательщику акта визуального обследования.
Для получения QR-кода нужно на портале Комитета государственных доходов ввести в активном окне ИИН/БИН и регистрационный номер контрольно-кассовой машины, нажать кнопку «Создать код» и распечатать его.