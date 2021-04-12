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ЛАДА.kz » Бизнес

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:25

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Мобильную группу по защите прав предпринимателей создали в Мангистау

Прокуратура Мангистауской области совместно с Палатой предпринимателей создали мобильную группу для защиты прав предпринимателей региона. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иллюстративное фото из открытых источников
Мобильную группу по защите прав предпринимателей создали при прокуратуре Мангистауской области совместно с Палатой предпринимателей.

- Группу создали в рамках Дорожной карты по защите бизнеса на 2021 год. Задача группы – оперативно реагировать на обращения и звонки, которые сообщают о нарушении прав субъектов предпринимательства и препятствиям бизнесу со стороны государственных органов, - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пожаловаться на незаконные проверки или действия проверяющих сотрудников государственных органов и сообщить о фактах нарушения прав и законных интересов можно по номеру 8 (775) 806-50-95 или следующим лицам:

Приёмная управления прокуратуры Мангистауской области (УПМО): 8 (7292) 42-34-10.
Куанова Жазира Абаевна, старший прокурор УПМО: 8 (747) 122-33-96, 7292155@prokuror.kz.
Алуадинов Адлет Онгалиевич, прокурор УПМО: 8 (775) 123-77-23, 7292302@prokuror.kz.
Майлыбаев Кайрат Тугелбаевич, помощник прокурора МО группы аналитики Управления уголовного преследования: 8 (702) 777-03-83, 7292160@prokuror.kz.

Приёмная отдела прокуратуры Актау: 8 (7292) 44-02-78.
Аргынбайулы Жалгас, начальник отдела прокуратуры Актау: 8 (701) 666-84-30, 7291111@prokuror.kz.
Бегендик Магжан Муратбекович, старший прокурор отдела прокуратуры г. Актау: 8 (702) 310-93-77, 7291112@prokuror.kz.

Приёмная прокуратуры г. Жанаозен: 8 (7293) 47-21-90.
Агишанов Ходжамухамед Акимович, заместитель прокурора: 8 (701) 087-00-77, 7293404@prokuror.kz.
Бектуров Нурсултан Максатович, прокурор: 8 (701) 912-95-29, 7293415@prokuror.kz.

Приёмная прокуратуры Мунайлинского района: 8 (7292) 46-65-46.
Аманиязов Нурлан Муратович, старший прокурор: 8 (778) 559-54-40, 7290604@prokuror.kz.
Абдикадыр Алихан Габитович, прокурор: 8 (702) 295-66-77, 7290614@prokuror.kz.

Приёмная прокуратуры Бейнеуского района: 8 (7293) 22-14-43.
Қарымсақ Нуркен Аманқосұлы, заместитель прокурора: 8 (778) 510-00-32, 7293203@prokuror.kz.

Приёмная прокуратуры Каракиянского района: 8 (7293) 72-14-31, 8 (7293) 72-14-46.
Жаксылык Дидарбек Сабырканович, старший прокурор: 8 (701) 58-86-60, 7293705@prokuror.kz.

Приёмная прокуратуры Мангистауского района: 8 (7293) 12-15-15.
Бабакулов Талгат Бакытжанович, прокурор: 8 (701) 700-50-03, 7293104@prokuror.kz.

Приёмная прокуратуры Тупкараганского района: 8 (7293) 82-25-55.
Асылбай Асаусерик Ибрагимулы, заместитель прокурора: 8 (702) 908-10-55, 7293803@prokuror.kz.
Юсупова Гүлдана Ерболовна, прокурор: 8 (700) 385-15-34, 7293804@prokuror.kz.

Оразбаев Нурлан Худайбергенович, старший прокурор специализированной природоохранной прокуратуры: 8 (7292) 44-02-78, 8 (701) 558-05-15, 7292452@prokuror.kz.

Приёмная управления Комитета по правовой статистике и специальным учётам по Мангистауской области: 8 (7292) 42-89-57.
Ломакина Гульназ Жаппаровна, начальник отдела: 8 (708) 811-18-82, 7291112@prokuror.kz.
Меделов Досбол Куатович, старший прокурор отдела формирования правовой информации в гражданской и административной сферах: 8 (702) 744-99-91, 7297211@prokuror.kz.

Региональный филиал Палаты Предпринимателей «Атамекен»: 8 (7292) 30-40-40.
Жарылғасов Асылбек Қуанбайұлы, эксперт первой категории отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров: 8 (708) 161-08-61.

Назарова Замзагул Нурмухановна, консультант отдела филиала партии «Нур Отан», 8 (7292) 43-00-25, 8 (702) 483-48-42, nurotan_mof@mail.ru.

Сәрсенов Әли Исатайұлы, начальник отдела торговли и оценочного мониторинга управления предпринимательства и торговли: 8 (7292) 42-19-44, 8 (702) 760-08-08, a.sarsenov@mangystau.gov.kz.



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