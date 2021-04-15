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ЛАДА.kz » Бизнес

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 624

Чем QR-коды у продавцов будут полезны для потребителей Мангистау

В департаменте государственных доходов (ДГД) Мангистауской области напомнили, что предпринимателям, ведущим оптовую и розничную торговлю, нужно получить QR-код и разместить его рядом с контрольно-кассовой машиной. Сотрудники департамента рассказали, какие преимущества от размещения кода получат рядовые потребители.

Иллюстративное фото с сайта iphones.ru
Потребителям Мангистауской области рассказали о том, как они смогут воспользоваться QR-кодом, который должны получить все предприниматели, занятые в сфере оптовой и розничной торговли на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов.

- QR-код необходим для идентификации продавца. Если продавец отказывается выдавать вам фискальный чек, принимать банковскую карту, если он продаёт алкоголь без необходимой на то лицензии, то вы сможете отсканировать QR-код с помощью своего телефона. Так вы откроете ссылку и увидите все данные этого продавца, а с их помощью можно направить жалобу в ДГД через почту или мобильное приложение, - рассказала Апиаш Кемежанова, руководитель управления администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов ДГД Мангистауской области.

В ДГД продавцам напомнили, что они должны получить код и разместить его в цветном формате возле контрольно-кассовых машин (ККМ).

- Чтобы получить QR-код, налогоплательщик должен зайти на сайт Комитета государственных доходов. Во вкладке «Информационные ресурсы» портала нужно ввести в активном окне ИИН/БИН, заводской номер контрольно-кассовой машины и нажать кнопку «распечатать», - добавили в ведомстве.




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