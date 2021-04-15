Чем QR-коды у продавцов будут полезны для потребителей Мангистау

Иллюстративное фото с сайта iphones.ru
Потребителям Мангистауской области рассказали о том, как они смогут воспользоваться QR-кодом, который должны получить все предприниматели, занятые в сфере оптовой и розничной торговли на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов и павильонов.
- QR-код необходим для идентификации продавца. Если продавец отказывается выдавать вам фискальный чек, принимать банковскую карту, если он продаёт алкоголь без необходимой на то лицензии, то вы сможете отсканировать QR-код с помощью своего телефона. Так вы откроете ссылку и увидите все данные этого продавца, а с их помощью можно направить жалобу в ДГД через почту или мобильное приложение, - рассказала Апиаш Кемежанова, руководитель управления администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов ДГД Мангистауской области.
В ДГД продавцам напомнили, что они должны получить код и разместить его в цветном формате возле контрольно-кассовых машин (ККМ).
- Чтобы получить QR-код, налогоплательщик должен зайти на сайт Комитета государственных доходов. Во вкладке «Информационные ресурсы» портала нужно ввести в активном окне ИИН/БИН, заводской номер контрольно-кассовой машины и нажать кнопку «распечатать», - добавили в ведомстве.
- QR-код необходим для идентификации продавца. Если продавец отказывается выдавать вам фискальный чек, принимать банковскую карту, если он продаёт алкоголь без необходимой на то лицензии, то вы сможете отсканировать QR-код с помощью своего телефона. Так вы откроете ссылку и увидите все данные этого продавца, а с их помощью можно направить жалобу в ДГД через почту или мобильное приложение, - рассказала Апиаш Кемежанова, руководитель управления администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов ДГД Мангистауской области.
В ДГД продавцам напомнили, что они должны получить код и разместить его в цветном формате возле контрольно-кассовых машин (ККМ).
- Чтобы получить QR-код, налогоплательщик должен зайти на сайт Комитета государственных доходов. Во вкладке «Информационные ресурсы» портала нужно ввести в активном окне ИИН/БИН, заводской номер контрольно-кассовой машины и нажать кнопку «распечатать», - добавили в ведомстве.
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