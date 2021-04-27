В Актау начали принимать заявки на торговлю в нестационарных точках

Иллюстрация предоставлена пресс-службой акима Актау
Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства принимает заявки на размещение нестационарных торговых объектов. В акимате Актау представили эскизы типовых торговых точек.
Скачать документ с детальными эскизами можно здесь.
На реализацию овощей, фруктов и бахчевых культур предусмотрено 222 места, мороженого, кукурузы и безалкогольных напитков – 24 места, кваса – 94 места. Посмотреть места размещения точек можно в прикреплённых документах: для плодоовощных и бахчевых культур, для кукурузы, мороженого и безалкогольных напитков, для кваса.
Заявки могут подать физические и юридические лица. Для этого необходимо предоставить заявление, копию удостоверения личности, свидетельство о государственной регистрации ИП и справку об отсутствии налоговой задолженности.
Приём заявок идёт по адресу: 4 микрорайон, здание городского акимата, первый этаж, «Центр сервисного обслуживания». Сдать документы можно до 30 апреля, с 09:30 до 12:00 часов и с 14:30 до 18:00 часов.
Скачать документ с детальными эскизами можно здесь.
На реализацию овощей, фруктов и бахчевых культур предусмотрено 222 места, мороженого, кукурузы и безалкогольных напитков – 24 места, кваса – 94 места. Посмотреть места размещения точек можно в прикреплённых документах: для плодоовощных и бахчевых культур, для кукурузы, мороженого и безалкогольных напитков, для кваса.
Заявки могут подать физические и юридические лица. Для этого необходимо предоставить заявление, копию удостоверения личности, свидетельство о государственной регистрации ИП и справку об отсутствии налоговой задолженности.
Приём заявок идёт по адресу: 4 микрорайон, здание городского акимата, первый этаж, «Центр сервисного обслуживания». Сдать документы можно до 30 апреля, с 09:30 до 12:00 часов и с 14:30 до 18:00 часов.