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ЛАДА.kz » Бизнес

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 355

В Актау начали принимать заявки на торговлю в нестационарных точках

В Актау принимают заявки на реализацию овощей, фруктов, бахчевых, мороженого, кукурузы и безалкогольных напитков. Это связано со вступлением в силу проекта постановления о размещении нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой акима Актау
Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства принимает заявки на размещение нестационарных торговых объектов. В акимате Актау представили эскизы типовых торговых точек.

В Актау начали принимать заявки на торговлю в нестационарных точках

В Актау начали принимать заявки на торговлю в нестационарных точках

В Актау начали принимать заявки на торговлю в нестационарных точках

В Актау начали принимать заявки на торговлю в нестационарных точках


Скачать документ с детальными эскизами можно здесь.

На реализацию овощей, фруктов и бахчевых культур предусмотрено 222 места, мороженого, кукурузы и безалкогольных напитков – 24 места, кваса – 94 места. Посмотреть места размещения точек можно в прикреплённых документах: для плодоовощных и бахчевых культур, для кукурузы, мороженого и безалкогольных напитков, для кваса.

Заявки могут подать физические и юридические лица. Для этого необходимо предоставить заявление, копию удостоверения личности, свидетельство о государственной регистрации ИП и справку об отсутствии налоговой задолженности.

Приём заявок идёт по адресу: 4 микрорайон, здание городского акимата, первый этаж, «Центр сервисного обслуживания». Сдать документы можно до 30 апреля, с 09:30 до 12:00 часов и с 14:30 до 18:00 часов.



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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 19:47
еще одна коррупционная кормушка
 
 

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