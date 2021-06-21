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ЛАДА.kz » Бизнес

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 1111

Антимонопольный департамент: Цена на арматуру в Мангистау выросла без объективных причин

Цены на арматуру на рынке Мангистауской области безосновательно выросли. Об этом сообщили в региональном департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Иллюстративное фото из открытых источников
Стоимость арматуры на рынке Мангистау завышена без видимых на то оснований. Как сообщили в Антимонопольном департаменте региона, предприниматели воспользовались высоким спросом на строительные материалы и ажиотажем на рынке строительства жилья.

- Субъекты бизнеса, которые осуществляют оптово-розничную реализацию арматуры на территории Мангистауской области, нарушили антимонопольное законодательство. С начала года стоимость арматуры на рынке возросла без объективных на то причин. Установлено, что субъекты рынка (ТОО «Металл-Сервис KZ», ТОО «КазТемирКонтракт» и другие), руководствуясь соображениями личной выгоды, реализовывали стройматериалы по завышенным ценам, получая сверхприбыль от 24,4 до 80 процентов, - сообщили в департаменте.

По словам представителей ведомства, субъекты предпринимательства, которые обладали рыночной властью, устанавливали и поддерживали цены на реализуемый товар, контролируя общие условия обращения товара.

- В рамках заключённого меморандума с правоохранительным органами будут приняты меры по выявлению и пресечению уголовно наказуемых деяний в действиях субъектов предпринимательства. Чтобы иные субъекты рынка не ушли от ответственности, мы направим материалы дела в другие антимонопольные департаменты республики (Атырауская область, Западно-Казахстанская область), чтобы они могли принять соответствующие меры, - сообщили сотрудники департамента.



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Комментарии ( 4 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:15
Так же цена выросла без обьективных причин на морковь,картофель и прочие овощи и продукты питания-забыли добавить в антимонопольном департаменте. foo
 
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  • Ну Ну
 diger (Посетители) Сегодня, 18:49
Исатай,
Чем дальше в лес, тем больше дров, ясно уже давно, система с каждым годом становится всё коррумпированнее, более крупные торговые предприятия, сети, обьединяются в ценом сговоре, и диктуют цены на рынке. Это происходит повсеместно.
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:49
Исатай, наверное было дано указание докопаться только до арматуры
 
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  • Ingul
  • Empro
  • синдбад
 Исатай (Посетители) Сегодня, 18:16
А почему только арматура? Подорожал весь металлопрокат. Даже профлист с 13000 тенге подорожал до 25000 тенге.
 
 

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