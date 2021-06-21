Антимонопольный департамент: Цена на арматуру в Мангистау выросла без объективных причин

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Стоимость арматуры на рынке Мангистау завышена без видимых на то оснований. Как сообщили в Антимонопольном департаменте региона, предприниматели воспользовались высоким спросом на строительные материалы и ажиотажем на рынке строительства жилья.



- Субъекты бизнеса, которые осуществляют оптово-розничную реализацию арматуры на территории Мангистауской области, нарушили антимонопольное законодательство. С начала года стоимость арматуры на рынке возросла без объективных на то причин. Установлено, что субъекты рынка (ТОО «Металл-Сервис KZ», ТОО «КазТемирКонтракт» и другие), руководствуясь соображениями личной выгоды, реализовывали стройматериалы по завышенным ценам, получая сверхприбыль от 24,4 до 80 процентов, - сообщили в департаменте.



По словам представителей ведомства, субъекты предпринимательства, которые обладали рыночной властью, устанавливали и поддерживали цены на реализуемый товар, контролируя общие условия обращения товара.



- В рамках заключённого меморандума с правоохранительным органами будут приняты меры по выявлению и пресечению уголовно наказуемых деяний в действиях субъектов предпринимательства. Чтобы иные субъекты рынка не ушли от ответственности, мы направим материалы дела в другие антимонопольные департаменты республики (Атырауская область, Западно-Казахстанская область), чтобы они могли принять соответствующие меры, - сообщили сотрудники департамента.