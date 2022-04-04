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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 107

Акимат Актау не планирует отключать отопление до 15 апреля

В Актау пока не планируется завершать отопительный сезон, несмотря на заметное потепление. Об этом сообщила пресс-служба актауского городского акимата.

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау интересуются, почему в домах не могут снизить нагрев батарей, учитывая, что в городе вот уже несколько дней синоптики фиксируют +19 градусов.

На этой неделе, если верить синоптикам, в ночное время суток температура воздуха будет оставаться в пределах +6 градусов. Днем значительно потеплеет: температура воздуха составит от +18 до +22 градусов тепла.

- Топят как в 30-градусный мороз! Не издевайтесь, пожалуйста, над людьми! Дома нечем дышать, - говорят жители Актау.

Между тем, в акимате города сообщили, что раньше 15 апреля завершать отопительный сезон не планируют.

- Отключение отопления запланировано на 15 апреля. Пока изменений нет. Жители, которые просят снизить уровень нагрева в квартирах, могут обратиться за помощью в КСК, - прокомментировали в актауском городском акимате.



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Комментарии ( 1 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 11:14
Когда отопление отключают у нас в доме сразу горячая вода холодная идёт. Отопление как-то связано с горячей водой.
 
 

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