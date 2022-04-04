Акимат Актау не планирует отключать отопление до 15 апреля

Фото из архива Lada.kz

Жители Актау интересуются, почему в домах не могут снизить нагрев батарей, учитывая, что в городе вот уже несколько дней синоптики фиксируют +19 градусов.



На этой неделе, если верить синоптикам, в ночное время суток температура воздуха будет оставаться в пределах +6 градусов. Днем значительно потеплеет: температура воздуха составит от +18 до +22 градусов тепла.



- Топят как в 30-градусный мороз! Не издевайтесь, пожалуйста, над людьми! Дома нечем дышать, - говорят жители Актау.



Между тем, в акимате города сообщили, что раньше 15 апреля завершать отопительный сезон не планируют.



- Отключение отопления запланировано на 15 апреля. Пока изменений нет. Жители, которые просят снизить уровень нагрева в квартирах, могут обратиться за помощью в КСК, - прокомментировали в актауском городском акимате.