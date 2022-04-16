Отсутствие горячей воды в Актау прокомментировали в КЖСА

- Что опять с горячей водой? Когда она будет, - главный вопрос, волнующий горожан.

- В данный момент наши специалисты определяют характер порыва, а также проводят работы по их устранению. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - обратился заместитель директора ГКП «КЖСА».

В редакцию Lada.kz с жалобами обратились жители 6, 7, 9, 14 и других микрорайонов.По словам Исляма Усенова, в результате проведения температурных испытаний на тепловых сетях в Актау были выявлены порывы. По этой причине имеются ограничения по подаче горячей воды.