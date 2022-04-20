О ситуации с горячей водой в Актау рассказали в «КЖСА»

- Горячая вода не подается в отдельные жилые дома, где на сетях ведутся ремонтные работы. После их окончания подача воды в эти дома возобновится, - отметил Аскар Дузмагамбетов.

В целях обеспечения качественной подготовки к следующему отопительному сезону 14 апреля ТОО «МАЭК-Казатомпром» совместно с ГКП «Каспий жылу, су арнасы» были проведены испытания тепловых сетей города.В результате были выявлены два дефекта (сети ТОО «МАЭК-Казатомпром»). Из них один уже устранен. Проводится ремонт на второй сети.В распределительных сетях выявлено 45 дефектов (сети ГКП «Каспий жылу, су арнасы»). Из них 33 были отремонтированы, по остальным 12 ведутся поэтапные работы.Со стороны «Каспий жылу, су арнасы» принимаются все меры для обеспечения населения горячей водой. Ведется круглосуточная работа.