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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 2101

О ситуации с горячей водой в Актау рассказали в «КЖСА»

В настоящее время вода в верхнюю зону подается в режиме циркуляции, в нижние микрорайоны - без циркуляции, сообщил на брифинге в областном центре общественных коммуникаций главный инженер ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Аскар Дузмагамбетов. (От редакции: нижняя - с 1 по 8 мкр., верхняя - с 9 мкр. и выше).

Фото из доступных источников
В целях обеспечения качественной подготовки к следующему отопительному сезону 14 апреля ТОО «МАЭК-Казатомпром» совместно с ГКП «Каспий жылу, су арнасы» были проведены испытания тепловых сетей города.

В результате были выявлены два дефекта (сети ТОО «МАЭК-Казатомпром»). Из них один уже устранен. Проводится ремонт на второй сети.

В распределительных сетях выявлено 45 дефектов (сети ГКП «Каспий жылу, су арнасы»). Из них 33 были отремонтированы, по остальным 12 ведутся поэтапные работы.

Со стороны «Каспий жылу, су арнасы» принимаются все меры для обеспечения населения горячей водой. Ведется круглосуточная работа.

- Горячая вода не подается в отдельные жилые дома, где на сетях ведутся ремонтные работы. После их окончания подача воды в эти дома возобновится, - отметил Аскар Дузмагамбетов.



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Комментарии ( 4 )

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babe (Посетители) Сегодня, 20:14
Теперь волнует вопрос, на сколько дали горячую воду ? Через 20-30 дней отключат и как обычно , из года в год по тупиковой схеме , воды горячей не будет до отопительного сезона ?
 
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 Lido (Посетители) Сегодня, 19:07
С 15 числа вода ржавая,холодная,это каждый год повторяется
 
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motor (Посетители) Сегодня, 17:57
Заколебали! Опять повторяется.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 17:09
Пожалуйста прибавьте градусы, вода еле теплая идет.
 
 

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