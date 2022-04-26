Вода затопила дорогу между 16 и 19 микрорайонами в Актау

Из-за порыва на трубопроводе вода в большом объеме растеклась по проезжей части между 16 и 19 микрорайонами.Как сообщил заместитель директора «КЖСА» Ислям Усенов, ночью произошел порыв на трубопроводе питьевой воды в 19 микрорайоне. Проблема была сразу устранена. Водоснабжение было возобновлено.