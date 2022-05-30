Жители Актау пожаловались на отсутствие горячей воды

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Жители Актау пожаловались на проблемы с подачей горячей воды.



- Ее должны были включить 27 мая. Включили и она опять пропала. Где вода и как она будет подаваться, - жалуются горожане.



В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что горячая вода, как положено, подается в город.



В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» отметили, что горячей воды нет в тех микрорайонах, где есть порывы.



- Работы ведутся, порывы устраняем. После их окончания подача воды в эти дома возобновится, - отметили в ГКП «КЖСА».