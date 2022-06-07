На улицах Актау устанавливают энергосберегающие светильники

Фото пресс-службы ведомства

Как отмечают специалисты, светодиодные светильники позволяют достичь существенной (до 80 процентов) экономии электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света, к примеру, лампами накаливания. Они длительное время не нуждаются в обслуживании, что экономит эксплуатационные расходы.



По данным пресс-службы акимата Актау, работа по замене устаревших уличных светильников на современные осветительные системы со светодиодными технологиями продолжается. Такие лампы в настоящее время устанавливают вдоль дороги - от амфитеатра (15 мкр.) до ресторана «PR» (14 мкр.).



Напомним, ранее пять таких светодиодных светильников были установлены на площади Ынтымак, еще два - у памятника Тобаниязу.