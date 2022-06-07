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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 435

На улицах Актау устанавливают энергосберегающие светильники

На набережной возле амфитеатра в 15 микрорайоне установили четыре энергосберегающих LED-светильника, сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Как отмечают специалисты, светодиодные светильники позволяют достичь существенной (до 80 процентов) экономии электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света, к примеру, лампами накаливания. Они длительное время не нуждаются в обслуживании, что экономит эксплуатационные расходы.

По данным пресс-службы акимата Актау, работа по замене устаревших уличных светильников на современные осветительные системы со светодиодными технологиями продолжается. Такие лампы в настоящее время устанавливают вдоль дороги - от амфитеатра (15 мкр.) до ресторана «PR» (14 мкр.).

Напомним, ранее пять таких светодиодных светильников были установлены на площади Ынтымак, еще два - у памятника Тобаниязу.



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