Жители разных микрорайонов Актау жалуются на проблемы с водой: чиновники просят её экономить

Кадр видео
Жалобы вчера, 8 июня, поступали на слабый напор подачи воды и на ее полное отсутствие.
Как говорят жители 27 микрорайона, из крана течет питьевая вода ржавого цвета, поэтому им каждый день приходится покупать воду в пятилитровых бутылках. Из-за постоянных порывов, по словам жителей, горячей воды тоже нет.
Жители же дома №31 в 26 микрорайоне сообщают о горьком привкусе питьевой воды. Пить такую воду, по их словам, невозможно.
В 17 микрорайоне люди жалуются на то, что напор воды в кранах их домов слишком слабый.
Перебои с горячей и питьевой водой испытывают и жители 13 микрорайона. При этом никаких предупреждений, по словам жильцов, они не получают.
Жители 34 микрорайона тоже озлоблены из-за ограничения подачи горячей и питьевой воды. Люди просят увеличить давление в их микрорайоне.
Вчера, 8 июня, столкнулись с отключением горячей и питьевой воды также жители 11 микрорайона. После обеда два часа в квартирах ее не было.
Возмущаются отсутствием воды второй день жители 13 микрорайона.
В 20 микрорайоне люди тоже сидят в ожидании воды.
Как подчеркнул на сегодняшнем брифинге первый заместитель акима региона Бекбол Орынбасаров, увеличение дефицита питьевой воды для области – одна из главных проблем. Ранее жителей региона просили снизить потребление питьевой воды, точнее использовать ее экономно, только на самые необходимые нужды, не тратя на мытье автомашин и полив дворов.
Актауский вайнер Арсен Даулетов снял видео на эту актуальную тему.
Как говорят жители 27 микрорайона, из крана течет питьевая вода ржавого цвета, поэтому им каждый день приходится покупать воду в пятилитровых бутылках. Из-за постоянных порывов, по словам жителей, горячей воды тоже нет.
Жители же дома №31 в 26 микрорайоне сообщают о горьком привкусе питьевой воды. Пить такую воду, по их словам, невозможно.
В 17 микрорайоне люди жалуются на то, что напор воды в кранах их домов слишком слабый.
- Это уже продолжается не первый год, ужасно надоело. С таким напором воду не наберешь, не искупаешься, не постираешь вещи, - жалуются жители 17 микрорайона.
Перебои с горячей и питьевой водой испытывают и жители 13 микрорайона. При этом никаких предупреждений, по словам жильцов, они не получают.
Жители 34 микрорайона тоже озлоблены из-за ограничения подачи горячей и питьевой воды. Люди просят увеличить давление в их микрорайоне.
Вчера, 8 июня, столкнулись с отключением горячей и питьевой воды также жители 11 микрорайона. После обеда два часа в квартирах ее не было.
Возмущаются отсутствием воды второй день жители 13 микрорайона.
В 20 микрорайоне люди тоже сидят в ожидании воды.
Как подчеркнул на сегодняшнем брифинге первый заместитель акима региона Бекбол Орынбасаров, увеличение дефицита питьевой воды для области – одна из главных проблем. Ранее жителей региона просили снизить потребление питьевой воды, точнее использовать ее экономно, только на самые необходимые нужды, не тратя на мытье автомашин и полив дворов.
Актауский вайнер Арсен Даулетов снял видео на эту актуальную тему.