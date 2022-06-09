Жители разных микрорайонов Актау жалуются на проблемы с водой: чиновники просят её экономить

- Это уже продолжается не первый год, ужасно надоело. С таким напором воду не наберешь, не искупаешься, не постираешь вещи, - жалуются жители 17 микрорайона.

Жалобы вчера, 8 июня, поступали на слабый напор подачи воды и на ее полное отсутствие.Как говорят жители 27 микрорайона, из крана течет питьевая вода ржавого цвета, поэтому им каждый день приходится покупать воду в пятилитровых бутылках. Из-за постоянных порывов, по словам жителей, горячей воды тоже нет.Жители же дома №31 в 26 микрорайоне сообщают о горьком привкусе питьевой воды. Пить такую воду, по их словам, невозможно.В 17 микрорайоне люди жалуются на то, что напор воды в кранах их домов слишком слабый.Перебои с горячей и питьевой водой испытывают и жители 13 микрорайона. При этом никаких предупреждений, по словам жильцов, они не получают.Жители 34 микрорайона тоже озлоблены из-за ограничения подачи горячей и питьевой воды. Люди просят увеличить давление в их микрорайоне.Вчера, 8 июня, столкнулись с отключением горячей и питьевой воды также жители 11 микрорайона. После обеда два часа в квартирах ее не было.Возмущаются отсутствием воды второй день жители 13 микрорайона.В 20 микрорайоне люди тоже сидят в ожидании воды.Как подчеркнул на сегодняшнем брифинге первый заместитель акима региона Бекбол Орынбасаров, увеличение дефицита питьевой воды для области – одна из главных проблем. Ранее жителей региона просили снизить потребление питьевой воды, точнее использовать ее экономно, только на самые необходимые нужды,Актауский вайнер Арсен Даулетов снял видео на эту актуальную тему.