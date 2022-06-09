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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:52

Просмотров: 3673

Жители разных микрорайонов Актау жалуются на проблемы с водой: чиновники просят её экономить

В редакцию Lada.kz поступают жалобы на проблемы с водоснабжением в квартирах горожан.

Кадр видео
Жалобы вчера, 8 июня, поступали на слабый напор подачи воды и на ее полное отсутствие.

Как говорят жители 27 микрорайона, из крана течет питьевая вода ржавого цвета, поэтому им каждый день приходится покупать воду в пятилитровых бутылках. Из-за постоянных порывов, по словам жителей, горячей воды тоже нет.



Жители же дома №31 в 26 микрорайоне сообщают о горьком привкусе питьевой воды. Пить такую воду, по их словам, невозможно.

В 17 микрорайоне люди жалуются на то, что напор воды в кранах их домов слишком слабый.



- Это уже продолжается не первый год, ужасно надоело. С таким напором воду не наберешь, не искупаешься, не постираешь вещи, - жалуются жители 17 микрорайона.


Перебои с горячей и питьевой водой испытывают и жители 13 микрорайона. При этом никаких предупреждений, по словам жильцов, они не получают.

Жители 34 микрорайона тоже озлоблены из-за ограничения подачи горячей и питьевой воды. Люди просят увеличить давление в их микрорайоне.

Вчера, 8 июня, столкнулись с отключением горячей и питьевой воды также жители 11 микрорайона. После обеда два часа в квартирах ее не было.

Возмущаются отсутствием воды второй день жители 13 микрорайона.

В 20 микрорайоне люди тоже сидят в ожидании воды.

Как подчеркнул на сегодняшнем брифинге первый заместитель акима региона Бекбол Орынбасаров, увеличение дефицита питьевой воды для области – одна из главных проблем. Ранее жителей региона просили снизить потребление питьевой воды, точнее использовать ее экономно, только на самые необходимые нужды, не тратя на мытье автомашин и полив дворов.

Актауский вайнер Арсен Даулетов снял видео на эту актуальную тему.




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Комментарии ( 15 )

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  • Argallo
  • Papirosso
  • Daulet201999
  • Ingul
 Каir (Посетители) Сегодня, 12:53
Местных чиновников нужно уволить ВСЕХ поголовно! Обязательно при этом изъять ВСЮ зарплату заработанную на насиженном месте. Смотрю у каждого новые машины, квартиры, а город сохнет и утопает в мусоре.
 
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 Papirosso (Посетители) Сегодня, 12:47
Мне кажется, коррупция и тд не особо причём, это откровенный саботаж против президента , ибо из-за воды люди выйдут как из-за газа и потом понесётся остальное и остальные ... Остальное- это типа пользуясь случаем ... -Призывы лозунги кипишь и тд

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
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 Argallo (Посетители) Сегодня, 12:07
11 мкр. 3-й день нет вообще никакой воды.
Цитата: Vaciliy
А они еще ночью и свет отрубают! Давай больше стройте домов!!!

Я сейчас ночью работаю на удаленке и стабильно 1-2 дня в неделю ночью нет электричества по 3-4 часа.
 
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 Альфарий (Посетители) Сегодня, 11:50
Дорогой акимат! Может вместо того что бы просить людей экономить воду, вы хоть раз в жизни подумаете не о деньгах, а о людях. И прекратите эту чёртову застройку каждого кусочка земли в старых микрорайонах и возведение новых. Зная о проблемах водоснабжения, вы продолжаете строить и строить. Такими тэмпами скоро будет "водный бунт". Постоянные отключения холодной воды, горячая что бы была таковой надо как минимум 30-40 минут сливать, а кто платить будет за слитую воду? Вы? Бойлер не поставишь ибо давления воды до 5 этажа не хватает! Это откровенное издевательство над людьми!
 
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 Vaciliy (Посетители) Сегодня, 11:43
Класс!!! Привет 90-ые! Или даже 70-ые, когда ждали, когда водовозка приедет! Вообще никакой воды!!! А еще я думаю, почему суп прокис?! А они еще ночью и свет отрубают! Давай больше стройте домов!!!
А в заголовке: Чиновники просят экономить воду... Какую жопу экономить, если ее нет?!
 
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 Каir (Посетители) Сегодня, 11:13
чиновники просят её экономить


Так то плачу по счётчикам, на подобные "просьбы" класть абсолютно.

Закройте отвратительную гостиницу на скалах для начала, закройте убогий риксос - а там уже, если воды не хватит, возможно прислушаемся и станем экономить. Пока кран на всю.
 
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 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 10:52
У нас в 12 мкр вчера не было, и сегодня с ночи нет никакой воды.
 
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 Assylbek_92 (Посетители) Сегодня, 10:45
как только построили Отель Риксос, так и начался дефицит воды в городе, хотя чинуши знают об этом, но молчат. Так как их сместят эти же сами владельцы Отеля!!
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:00
может закроем все курортные зоны все бассейны. начиная с 15го мкр Самала и до Риксоса. почему их не призывают экономить? angry
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 09:47
Предлагаю закрыть все автомойки и мойки ковров, ни имеющие фильтрацию отработаной воды. Принять закон запрещающий автомойкам и мойкам ковров работать без таких систем!

Хотя вряд ли у акимата здоровья хватит ...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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