Из-за провала асфальта в Актау перекрыли оживленный перекресток

Фото предоставили в Актауском городском акимате
В Актау из-за провала асфальта перекрыли дорогу. На перекрестке между 28 и 29 микрорайонами, напротив здания университета имени Есенова, движение закрыто с сегодняшнего дня.
- Проезд закрыт в связи с провалом асфальтового покрытия на проезжей части. Ведутся ремонтные работы, - сообщили в акимате.
Когда движение на перекрестке между 28 и 29 микрорайонами будет возобновлено, пока неизвестно.
- Проезд закрыт в связи с провалом асфальтового покрытия на проезжей части. Ведутся ремонтные работы, - сообщили в акимате.
Когда движение на перекрестке между 28 и 29 микрорайонами будет возобновлено, пока неизвестно.
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