Из-за провала асфальта в Актау перекрыли оживленный перекресток

В Актау из-за провала асфальта перекрыли дорогу. На перекрестке между 28 и 29 микрорайонами, напротив здания университета имени Есенова, движение закрыто с сегодняшнего дня.- Проезд закрыт в связи с провалом асфальтового покрытия на проезжей части. Ведутся ремонтные работы, - сообщили в акимате.Когда движение на перекрестке между 28 и 29 микрорайонами будет возобновлено, пока неизвестно.