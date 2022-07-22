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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:53

Просмотров: 1414

Горячую воду отключат в Актау

В связи с производством ремонтных работ ТОО «МАЭК-Казатомпром» на тепловой сети без горячей воды останется нижняя зона города, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Фото из архива
Подача горячей воды будет отключена в нижней зоне города, а именно с 1 по 6 микрорайоны с 00:00 часов 22 июля до 00:00 часов 29 июля.

- Горячую воду отключат в связи с производством ремонтных работ ТОО «МАЭК-Казатомпром» на тепловой сети, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» приносит свои извинения горожанам за причинённые неудобства.



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Комментарии ( 5 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 11:05
Нельзя отключить того чего нет у нас!)))))
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:14
у нас в 9 есть горячая вода.правда с июля .
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 09:44
У них там свои движения.А у нас, как не было горячей ,так и нет.
 
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  • ЁмоЁ
 Имярек (Посетители) Сегодня, 09:22
Горячая вода в Актау с мая по сентябрь
Это ПИТЬЕВАЯ!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • синдбад
  • ddd888
 Ирон (Посетители) Сегодня, 09:09
Отключат?у нас в 13 мкр ее с весны нет я думал так положенно
 
 

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