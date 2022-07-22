Горячую воду отключат в Актау

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Подача горячей воды будет отключена в нижней зоне города, а именно с 1 по 6 микрорайоны с 00:00 часов 22 июля до 00:00 часов 29 июля.



- Горячую воду отключат в связи с производством ремонтных работ ТОО «МАЭК-Казатомпром» на тепловой сети, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



ГКП «Каспий жылу, су арнасы» приносит свои извинения горожанам за причинённые неудобства.