Порыв трубопровода: в Актау снова снизят давление подачи питьевой воды

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Стало известно, в какое время жители Актау будут испытывать проблемы с подачей питьевой воды.



- 5 августа с 07:00 до 10:00 часов, с 12:00 до 14:00 часов и с 18:30 до 22:00 часов водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме, в остальное время для заполнения резервуаров питьевой воды будет понижение давления. С завтрашнего дня водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении Актауского городского акимата.



Ранее, 4 августа, в связи с порывом на магистральном трубопроводе питьевой воды ЦУВС-4 было понижено давление до 20:00 в следующих микрорайонах: 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 29А, 30, 31, 31А, 31Б, 32,А,Б,В, 33, 34, 34А, 35, 38 и 39, а также Шыгыс-1,2,3.