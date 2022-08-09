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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:22

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Просто в кучу у дороги! Акимат призывает жителей микрорайонов Толкын 1 и 2 заключить договор по вывозу мусора

В городской администрации сообщили, что жители микрорайонов Толкын 1 и 2 продолжают мусорить прямо у себя под носом, игнорируя призыв заключить договор с профильными компаниями и организациями касательно вывоза ТБО.

Фото пресс-службы ведомства
- На сегодняшний день хозяева 110 домов из 283 всё никак не могут заключить договор с профильными компаниями и организациями касательно вывоза ТБО. Те, у кого отсутствует данный договор, свой мусор оставляют соседям либо складируют в несанкционированном месте, - отметил заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев.

Просто в кучу у дороги! Акимат призывает жителей микрорайонов Толкын 1 и 2 заключить договор по вывозу мусора


Акимат города неоднократно уведомлял жителей о необходимости в обязательном порядке заключать договоры по вывозу ТБО.

— Это позволит исключить риски захламленности района, гарантирует чистоту, санитарную и эпидемиологическую безопасность, - отметили в акимате Актау.

Просто в кучу у дороги! Акимат призывает жителей микрорайонов Толкын 1 и 2 заключить договор по вывозу мусора



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