Просто в кучу у дороги! Акимат призывает жителей микрорайонов Толкын 1 и 2 заключить договор по вывозу мусора

- На сегодняшний день хозяева 110 домов из 283 всё никак не могут заключить договор с профильными компаниями и организациями касательно вывоза ТБО. Те, у кого отсутствует данный договор, свой мусор оставляют соседям либо складируют в несанкционированном месте, - отметил заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев.Акимат города неоднократно уведомлял жителей о необходимости в обязательном порядке заключать договоры по вывозу ТБО.— Это позволит исключить риски захламленности района, гарантирует чистоту, санитарную и эпидемиологическую безопасность, - отметили в акимате Актау.