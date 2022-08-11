ГКП «АУЭС»: Жители Актау обязаны установить в своих квартирах индивидуальные приборы учета электрической энергии

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Пользователь Сети в рубрике «Народные новости» пожаловался на повышение норм потребления электроэнергии коммунальным предприятием «АУЭС».
- На каком основании «АУЭС» подняли нормы потребления электроэнергии на лиц, у которых отсутствуют или распломбированы приборы учёта потребления, при этом одинаково на всех, независимо от метража и количества комнат, - пожаловался житель Актау.
В ГКП «АУЭС» прокомментировали данную ситуацию.
- В соответствии с требованиями «Правил пользования электрической энергией» (ППЭЭ) жители Актау обязаны установить индивидуальные приборы учета электрической энергии. Пользование электрической энергией без приборов коммерческого учета является нарушением, - заявили в ГКП «АУЭС».
В ГКП «АУЭС» сослались на следующие пункты «Правил пользования электрической энергией» (ППЭЭ):
Параграф 6, пункт 38 ППЭЭ
Электроустановки потребителей электрической энергии обеспечиваются необходимыми приборами коммерческого учета для расчетов за потребленную электроэнергию с энергоснабжающей организацией.
Параграф 8, пункт 58 ППЭЭ
Расчеты за потребленную электрическую энергию потребителям производятся на основании фактических показателей приборов коммерческого учета электрической энергии или иного расчета согласно условиям договора электроснабжения и настоящими Правилами. При этом публичный договор электроснабжения с ТОО «Мангистау Жарык» также ссылается на данные правила.
Параграф 9, пункт 68 ППЭЭ
Подключение приемников электрической энергии потребителя без приборов коммерческого учета электрической энергии не допускается.
В связи с этим ГКП «АУЭС» за июль применил расчетный метод определения количества использованной электроэнергии в отношении потребителей, не имеющих приборы коммерческого учета, согласно «Правил пользования электрической энергии» - параграф 8, пункт 61 и публичного договора электроснабжения глава 3, пункт 6.
Параграф 8, пункт 61, абзац 3 «Правил пользования электрической энергией», а также глава 3, пункт 6 публичного договора электроснабжения гласят:
Количество электрической энергии, поданной продавцом и принятой потребителем, определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем. При обнаружении нарушений приборов коммерческого учета по вине потребителя, энергопередающая организация проводит перерасчет по разрешенной мощности токоприемников по техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом использованных часов – 24 часа в сутки с момента последней инструментальной проверки или замены прибора учета, но не свыше срока исковой давности. При обнаружении нарушения коммерческого учета не по вине Потребителя (в случае целостности и соответствия пломб, указанным в предыдущем акте установки или инструментальной проверки прибора учета) расчет потребления производится энергопередающей организацией по среднесуточному расходу предыдущего или последующего расчетного периода, в котором средства и схема учета электрической энергии были исправны. Период расчета составляет со дня обнаружения нарушения до дня восстановления коммерческого учета, но не более 30 (тридцати) календарных дней.
Коммерческий учет восстанавливается потребителем в течение 30 (тридцать) календарных дней срок со дня обнаружения нарушения.
По истечении тридцати календарных дней со дня обнаружения нарушения, если коммерческий учет не восстановлен, расчет производится по разрешенной мощности согласно техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом часов использования 24 часа в сутки.
Касательно норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета утвержденных постановлением акимата Мангистауской области № 79 от 24 марта 2016 года, ГКП «АУЭС» сделало запрос в Министерство энергетики Республики Казахстан и получило ответ где указано:
«Данные нормы потребления применяется в отношении потребителей, у которых отсутствует техническая возможность по установке пункта коммерческого учёта (общежития, дома барачного типа, соломенные дома и т.д.)».
- В свою очередь потребителям, восстановившим коммерческий учет ГКП «АУЭС» после установки и опломбировки прибора учета, готово сделать перерасчет по фактической нагрузке, либо по среднесуточному расходу последующего периода после восстановления коммерческого учета, - отметили пресс-службе предприятия.
За дополнительной информацией можно обратиться по следующим номерам: 57-12-56, 60-71–29, 8 775 6032662 и 8 771 1075420.
- На каком основании «АУЭС» подняли нормы потребления электроэнергии на лиц, у которых отсутствуют или распломбированы приборы учёта потребления, при этом одинаково на всех, независимо от метража и количества комнат, - пожаловался житель Актау.
В ГКП «АУЭС» прокомментировали данную ситуацию.
- В соответствии с требованиями «Правил пользования электрической энергией» (ППЭЭ) жители Актау обязаны установить индивидуальные приборы учета электрической энергии. Пользование электрической энергией без приборов коммерческого учета является нарушением, - заявили в ГКП «АУЭС».
В ГКП «АУЭС» сослались на следующие пункты «Правил пользования электрической энергией» (ППЭЭ):
Параграф 6, пункт 38 ППЭЭ
Электроустановки потребителей электрической энергии обеспечиваются необходимыми приборами коммерческого учета для расчетов за потребленную электроэнергию с энергоснабжающей организацией.
Параграф 8, пункт 58 ППЭЭ
Расчеты за потребленную электрическую энергию потребителям производятся на основании фактических показателей приборов коммерческого учета электрической энергии или иного расчета согласно условиям договора электроснабжения и настоящими Правилами. При этом публичный договор электроснабжения с ТОО «Мангистау Жарык» также ссылается на данные правила.
Параграф 9, пункт 68 ППЭЭ
Подключение приемников электрической энергии потребителя без приборов коммерческого учета электрической энергии не допускается.
В связи с этим ГКП «АУЭС» за июль применил расчетный метод определения количества использованной электроэнергии в отношении потребителей, не имеющих приборы коммерческого учета, согласно «Правил пользования электрической энергии» - параграф 8, пункт 61 и публичного договора электроснабжения глава 3, пункт 6.
Параграф 8, пункт 61, абзац 3 «Правил пользования электрической энергией», а также глава 3, пункт 6 публичного договора электроснабжения гласят:
Количество электрической энергии, поданной продавцом и принятой потребителем, определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем. При обнаружении нарушений приборов коммерческого учета по вине потребителя, энергопередающая организация проводит перерасчет по разрешенной мощности токоприемников по техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом использованных часов – 24 часа в сутки с момента последней инструментальной проверки или замены прибора учета, но не свыше срока исковой давности. При обнаружении нарушения коммерческого учета не по вине Потребителя (в случае целостности и соответствия пломб, указанным в предыдущем акте установки или инструментальной проверки прибора учета) расчет потребления производится энергопередающей организацией по среднесуточному расходу предыдущего или последующего расчетного периода, в котором средства и схема учета электрической энергии были исправны. Период расчета составляет со дня обнаружения нарушения до дня восстановления коммерческого учета, но не более 30 (тридцати) календарных дней.
Коммерческий учет восстанавливается потребителем в течение 30 (тридцать) календарных дней срок со дня обнаружения нарушения.
По истечении тридцати календарных дней со дня обнаружения нарушения, если коммерческий учет не восстановлен, расчет производится по разрешенной мощности согласно техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом часов использования 24 часа в сутки.
Касательно норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета утвержденных постановлением акимата Мангистауской области № 79 от 24 марта 2016 года, ГКП «АУЭС» сделало запрос в Министерство энергетики Республики Казахстан и получило ответ где указано:
«Данные нормы потребления применяется в отношении потребителей, у которых отсутствует техническая возможность по установке пункта коммерческого учёта (общежития, дома барачного типа, соломенные дома и т.д.)».
- В свою очередь потребителям, восстановившим коммерческий учет ГКП «АУЭС» после установки и опломбировки прибора учета, готово сделать перерасчет по фактической нагрузке, либо по среднесуточному расходу последующего периода после восстановления коммерческого учета, - отметили пресс-службе предприятия.
За дополнительной информацией можно обратиться по следующим номерам: 57-12-56, 60-71–29, 8 775 6032662 и 8 771 1075420.
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