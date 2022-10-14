В Актау проверили качество ремонта центральной дороги

Фото РГП «Национальный центр качества дорожных активов»
Специалисты НЦКДА проверили дорогу от здания областного акимата в 14 микрорайоне до торгового центра «Ак Кала Молл» в 29А микрорайоне после перекрытия выбоин. В рейде также приняли участие сотрудники отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции.
- Во время осмотра улиц выявлены неровности швов сопряжения (стыки) на покрытии, связанные с проведением ямочных ремонтных работ. Это влияет на безопасность участников дорожного движения, говорят специалисты. На отдельных участках дороги от площади Ынтымак до 29А мкр. проводились работы по засыпке дорог. Невооруженным глазом видно, что старые и вновь уложенные участки асфальта неровные, то есть не прилегают к одному уровню. Это видно даже без замеров специальными техническими средствами, - отметил инженер отдела качеств и государственного учета НЦКДА Меиржан Бауыржанулы.
Ремонтом этой дороги занимались специалисты ТОО «Кала жолдары». Отметим, что контроль качества работ подрядчика был проведен 11 октября текущего года на участке автодороги между 11 и 12 микрорайонами.
Напомним, что 30 сентября ремонт дорог вызвал заторы и пробки в Актау. Начался первый этап ямочного ремонта дорог - демонтаж старого асфальтного покрытия. И уже 5 октября подошли к завершению работ по ремонту автомобильной дороги от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне. Помимо этого, 10 октября наш корреспондент проверил, как отремонтировали автомобильную дорогу от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне.
- Во время осмотра улиц выявлены неровности швов сопряжения (стыки) на покрытии, связанные с проведением ямочных ремонтных работ. Это влияет на безопасность участников дорожного движения, говорят специалисты. На отдельных участках дороги от площади Ынтымак до 29А мкр. проводились работы по засыпке дорог. Невооруженным глазом видно, что старые и вновь уложенные участки асфальта неровные, то есть не прилегают к одному уровню. Это видно даже без замеров специальными техническими средствами, - отметил инженер отдела качеств и государственного учета НЦКДА Меиржан Бауыржанулы.
Ремонтом этой дороги занимались специалисты ТОО «Кала жолдары». Отметим, что контроль качества работ подрядчика был проведен 11 октября текущего года на участке автодороги между 11 и 12 микрорайонами.
Напомним, что 30 сентября ремонт дорог вызвал заторы и пробки в Актау. Начался первый этап ямочного ремонта дорог - демонтаж старого асфальтного покрытия. И уже 5 октября подошли к завершению работ по ремонту автомобильной дороги от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне. Помимо этого, 10 октября наш корреспондент проверил, как отремонтировали автомобильную дорогу от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне.