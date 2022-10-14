В Актау проверили качество ремонта центральной дороги



- Во время осмотра улиц выявлены неровности швов сопряжения (стыки) на покрытии, связанные с проведением ямочных ремонтных работ. Это влияет на безопасность участников дорожного движения, говорят специалисты. На отдельных участках дороги от площади Ынтымак до 29А мкр. проводились работы по засыпке дорог. Невооруженным глазом видно, что старые и вновь уложенные участки асфальта неровные, то есть не прилегают к одному уровню. Это видно даже без замеров специальными техническими средствами, - отметил инженер отдела качеств и государственного учета НЦКДА Меиржан Бауыржанулы.

Назад Вперед



