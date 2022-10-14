«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.32 KZT
  • €1 = 466.14 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 08:42

Просмотров: 396

В Актау проверили качество ремонта центральной дороги

Специалисты из мангистауского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» (НЦКДА) при проверке ремонта центральной дороги в Актау дали отрицательную оценку качеству выполненных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото РГП «Национальный центр качества дорожных активов»
Специалисты НЦКДА проверили дорогу от здания областного акимата в 14 микрорайоне до торгового центра «Ак Кала Молл» в 29А микрорайоне после перекрытия выбоин. В рейде также приняли участие сотрудники отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции.


- Во время осмотра улиц выявлены неровности швов сопряжения (стыки) на покрытии, связанные с проведением ямочных ремонтных работ. Это влияет на безопасность участников дорожного движения, говорят специалисты. На отдельных участках дороги от площади Ынтымак до 29А мкр. проводились работы по засыпке дорог. Невооруженным глазом видно, что старые и вновь уложенные участки асфальта неровные, то есть не прилегают к одному уровню. Это видно даже без замеров специальными техническими средствами, - отметил инженер отдела качеств и государственного учета НЦКДА Меиржан Бауыржанулы.




Ремонтом этой дороги занимались специалисты ТОО «Кала жолдары». Отметим, что контроль качества работ подрядчика был проведен 11 октября текущего года на участке автодороги между 11 и 12 микрорайонами.

Напомним, что 30 сентября ремонт дорог вызвал заторы и пробки в Актау. Начался первый этап ямочного ремонта дорог - демонтаж старого асфальтного покрытия. И уже 5 октября подошли к завершению работ по ремонту автомобильной дороги от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне. Помимо этого, 10 октября наш корреспондент проверил, как отремонтировали автомобильную дорогу от перекрестка напротив здания областного акимата в 14 микрорайоне до гостиницы «Нурплаза» в 29 микрорайоне.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

В Актау некачественно отремонтировали центральную дорогу


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • синдбад
  • Sportikus
 moskal7292 (Посетители) Сегодня, 09:07
не понятно, дальше что? заново будут асфальт стелить?
Чет не хватает заключения какого-нибудь в конце
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика