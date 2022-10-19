В «КЖСА» объяснили причину грязной воды в кранах жителей Актау

Фото жителей Актау
По данным специалистов, причиной грязной воды из крана в некоторых жилых домах города может являться некачественное проведение промывки внутридомовых тепловых систем. Вероятна также изношенность трубопровода горячего водоснабжения внутри жилых домов.
- Основной причиной грязной горячей воды является, что магистральные тепловые сети не были промыты должным образом со стороны ТОО «МАЭК-Казатомпром». Между тем, согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей при открытой системе теплоснабжения города после ремонта и запуска системы отопления из-за превышения железа в составе воды допускается повышение мутности горячего водоснабжения до двух недель, - пояснили специалисты КЖСА.
Что касается отключения питьевой воды в нескольких микрорайонах города, то эти меры приняты в связи с порывом и проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды.
- Ремонтные работы на данный момент окончены, трубопровод питьевой воды поставлен на заполнение, - добавили специалисты.
Ранее в ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявили, что питьевая вода производится в строгом соответствии с требованиями ГОСТ.
Напомним, в редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей разных микрорайонов города на грязную питьевую и горячую воду. Жалобы поступают от жителей разных микрорайонов и верхней, и нижней зон города.
Вчера, 18 октября , в ГКП «КЖСА» рекомендовали жителям города, недовольным качеством питьевой воды, подать заявку для проведения комиссионной проверки.
- Основной причиной грязной горячей воды является, что магистральные тепловые сети не были промыты должным образом со стороны ТОО «МАЭК-Казатомпром». Между тем, согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей при открытой системе теплоснабжения города после ремонта и запуска системы отопления из-за превышения железа в составе воды допускается повышение мутности горячего водоснабжения до двух недель, - пояснили специалисты КЖСА.
Что касается отключения питьевой воды в нескольких микрорайонах города, то эти меры приняты в связи с порывом и проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды.
- Ремонтные работы на данный момент окончены, трубопровод питьевой воды поставлен на заполнение, - добавили специалисты.
Ранее в ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявили, что питьевая вода производится в строгом соответствии с требованиями ГОСТ.
Напомним, в редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей разных микрорайонов города на грязную питьевую и горячую воду. Жалобы поступают от жителей разных микрорайонов и верхней, и нижней зон города.
Вчера, 18 октября , в ГКП «КЖСА» рекомендовали жителям города, недовольным качеством питьевой воды, подать заявку для проведения комиссионной проверки.