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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 493

В «КЖСА» объяснили причину грязной воды в кранах жителей Актау

В ГКП «КЖСА» объяснили причины грязной воды, которая сейчас течёт из кранов в домах Актау, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото жителей Актау
По данным специалистов, причиной грязной воды из крана в некоторых жилых домах города может являться некачественное проведение промывки внутридомовых тепловых систем. Вероятна также изношенность трубопровода горячего водоснабжения внутри жилых домов.

- Основной причиной грязной горячей воды является, что магистральные тепловые сети не были промыты должным образом со стороны ТОО «МАЭК-Казатомпром». Между тем, согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей при открытой системе теплоснабжения города после ремонта и запуска системы отопления из-за превышения железа в составе воды допускается повышение мутности горячего водоснабжения до двух недель, - пояснили специалисты КЖСА.

Что касается отключения питьевой воды в нескольких микрорайонах города, то эти меры приняты в связи с порывом и проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды.

- Ремонтные работы на данный момент окончены, трубопровод питьевой воды поставлен на заполнение, - добавили специалисты.

Ранее в ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявили, что питьевая вода производится в строгом соответствии с требованиями ГОСТ.

Напомним, в редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей разных микрорайонов города на грязную питьевую и горячую воду. Жалобы поступают от жителей разных микрорайонов и верхней, и нижней зон города.

Вчера, 18 октября , в ГКП «КЖСА» рекомендовали жителям города, недовольным качеством питьевой воды, подать заявку для проведения комиссионной проверки.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Adai11
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:22
да сколько можно друг на друга спихивать?!
что с питьевой водой? почему ОНА такая жёлтая уже несколько месяцев? тоже не промыты трубы?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • cnnc
  • БО
  • синдбад
 Око (Посетители) Сегодня, 14:01
Так грязная не только горячая но и питьевая идёт!

всё вижу
 
 

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