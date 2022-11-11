Жители Актау вновь жалуются на отключение питьевой воды

Фото из архива Lada.kz

Жители Актау, проживающие по адресам: 8-29, 4-7, 7-12 сообщают об отключении питьевой воды.



- Никаких предупреждений не было. С утра нет питьевой воды, только техническая, - говорит жительница, проживающая в 29 доме 8 микрорайона.



С аналогичной проблемой столкнулись и жители 4, а также 7 микрорайонов.



- Со вчерашнего дня у нас в 7 доме 4 микрорайона нет воды. Сказали, что устраняют порыв, - сообщила в редакцию жительница Актау.



В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что отключение воды связано с текущим ремонтом. Проблема коснулась не целых микрорайонов, а только некоторых домов.



- В ближайшее время подача воды будет возобновлена. Просим отнестись с пониманием, так как ведутся ремонтные работы, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».