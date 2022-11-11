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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:03

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Жители Актау вновь жалуются на отключение питьевой воды

Проблемы с водой испытывают жители нескольких домов в 8, 7 и 4 микрорайонах. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что воду отключили в связи с ремонтными работами.

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау, проживающие по адресам: 8-29, 4-7, 7-12 сообщают об отключении питьевой воды.

- Никаких предупреждений не было. С утра нет питьевой воды, только техническая, - говорит жительница, проживающая в 29 доме 8 микрорайона.

С аналогичной проблемой столкнулись и жители 4, а также 7 микрорайонов.

- Со вчерашнего дня у нас в 7 доме 4 микрорайона нет воды. Сказали, что устраняют порыв, - сообщила в редакцию жительница Актау.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что отключение воды связано с текущим ремонтом. Проблема коснулась не целых микрорайонов, а только некоторых домов.

- В ближайшее время подача воды будет возобновлена. Просим отнестись с пониманием, так как ведутся ремонтные работы, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



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