Кто будет за это платить: Жители 4 микрорайона Актау пожаловались на порыв трубы горячего водоснабжения

Горожане пожаловались на порыв трубы горячего водоснабжения.- Как и следовало ожидать, реакции на проблему не последовало ни от управляющей компании, ни от городского акимата. Уже больше 20 дней горячая вода течёт из канализации на улицу. Кто будет потом платить за эту воду, на кого повесят коммунальные платежи, - жалуются жители 9 дома 4 микрорайона.В ГКП «Каспий жылы, су арнасы» прокомментировали жалобу жителей.- По данному адресу произошёл порыв на теплосетях управляющей компании КСК. На данный момент мы отключили водоснабжение, они взяли в работу. Также у них там проблемы с канализацией. Наши специалисты совместно с их работниками проверяют, выясняют причину, - сказал заместитель директора ГКП «Каспий жылы, су арнасы» Ислям Усенов.