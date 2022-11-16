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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 824

Кто будет за это платить: Жители 4 микрорайона Актау пожаловались на порыв трубы горячего водоснабжения

В редакцию с жалобой обратились жители 9 дома 4 микрорайона. По словам людей, возле их дома уже больше 20 дней течёт горячая вода из канализации на улицу. Никакие меры не предпринимаются со стороны управляющей организации.

Кадр видео
Горожане пожаловались на порыв трубы горячего водоснабжения.



- Как и следовало ожидать, реакции на проблему не последовало ни от управляющей компании, ни от городского акимата. Уже больше 20 дней горячая вода течёт из канализации на улицу. Кто будет потом платить за эту воду, на кого повесят коммунальные платежи, - жалуются жители 9 дома 4 микрорайона.

В ГКП «Каспий жылы, су арнасы» прокомментировали жалобу жителей.

- По данному адресу произошёл порыв на теплосетях управляющей компании КСК. На данный момент мы отключили водоснабжение, они взяли в работу. Также у них там проблемы с канализацией. Наши специалисты совместно с их работниками проверяют, выясняют причину, - сказал заместитель директора ГКП «Каспий жылы, су арнасы» Ислям Усенов.



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