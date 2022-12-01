Особенности вегетации в Актау! Жители сняли на видео посадку деревьев морозным утром

В редакцию жители 35 дома 6 микрорайона прислали видео, на кадрах видно, как озеленители высаживают саженцы вдоль дороги в 8 микрорайоне.Горожан возмутило, что посадка саженцев проводится в морозную погоду.- Сегодня, примерно в 10:30 утра, озеленители потыкали в лунки так называемые саженцы «палки». Кто же в мороз сажает деревья, они же все погибнут. Я считаю, это «отмыванием» денег, деревьев как не было в Актау, так и не будет, - жалуется жительница 35 дома 6 микрорайона.Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков прокомментировал жалобу жителей города. Вдоль дороги в 8 микрорайоне озеленители высадили саженцы акации и маклюры.- Данные саженцы были закуплены в экспериментальном Ботаническом саду. Они адаптированы к нашей погоде. Высажены они были вместе с комом земли. Сегодня в Актау плюсовая погода. Наши действия полностью согласованы с акиматом Актау и экспериментальным Ботаническим садом. Тем более, если они не приживутся, то у нас есть гарантия перед городской администрацией. Вместо не прижившихся деревьев будут высажены новые, - сказал Айбек Ерболеков.Айбек Ерболеков отметил, что сегодня был последний день высадки саженце, высадка деревьев продолжится с наступлением потепления.