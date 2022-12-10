Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау

- Вода уже на дороге заливает проезжую часть. Акимат, обратите внимание, - говорит автор видео.

- На близлежащих домах и объектах это никак не отразится, - отметили на предприятии.

Как сообщают горожане, порыв теплотрассы случился сегодня, 10 декабря, возле автомойки у строительного магазина «Waterfront».Видеозапись была направлена в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Там спустя время сообщили, что данная инженерная сеть к ним не относится, а принадлежит ТОО «МАЭК».В «МАЭК», в свою очередь, также отреклись от трубопровода, но подачу воду все-таки перекрыли.