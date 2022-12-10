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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:36

Просмотров: 391

Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау

Видеозаписью делятся горожане.

Кадр видео
Как сообщают горожане, порыв теплотрассы случился сегодня, 10 декабря, возле автомойки у строительного магазина «Waterfront».

Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау


- Вода уже на дороге заливает проезжую часть. Акимат, обратите внимание, - говорит автор видео.


Видеозапись была направлена в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Там спустя время сообщили, что данная инженерная сеть к ним не относится, а принадлежит ТОО «МАЭК».

В «МАЭК», в свою очередь, также отреклись от трубопровода, но подачу воду все-таки перекрыли.

- На близлежащих домах и объектах это никак не отразится, - отметили на предприятии.





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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:55
в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» спустя время сообщили, что данная инженерная сеть к ним не относится, а принадлежит ТОО «МАЭК».
В «МАЭК», в свою очередь, также отреклись от трубопровода, но подачу воду все-таки перекрыли.


Пипец! Они ещё отпрыгивают: моя-не моя! Надо сообща накинуться и исправить! На заводе они воду не могут набрать в какие-то там ёмкости а тут идёт потеря!
- На близлежащих домах и объектах это никак не отразится, - отметили на предприятии.

Капец успокоили! Страдать будут дальние микрорайоны!
Как только держат таких работников которые дают подобные комментарии?
 
 

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