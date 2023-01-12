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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 2408

Куда ещё холоднее: в нескольких микрорайонах Актау отключат отопление

В связи с ремонтными работами на теплосети частично будет отключено отопление в жилых домах нескольких микрорайонов Актау. Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы».

Иллюстративное фото с сайта ventbazar.ua
Отопление отключат в нескольких микрорайонах города.

Из-за ремонтных работ на городской теплосети сегодня, 12 января, подача отопления прекратится для следующих домов:

- №20А, 20Б, 21, 22, 24, 25 и 159 в 3 микрорайоне;
- с №1 по 10, 15, 16, 17, 29, 30 и 31Д в 22 микрорайоне;
- с №18 по 24, с 26 - 29Д, 31, 32, 35 и 36Д в 26 микрорайоне;
- с №1 по 11, с 13 по 20, 57, 64, 65, 66, 67, с 71 по 76, 85, 87Д, 91, 92 в 27 микрорайоне.

Работы планируют завершить до 20:00.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 5 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 14:37
fitter, ну а конечный потребитель вообще ни при чем, в принципе, потребителя вообще не должно волновать в чем причина и кто виноват, он просто должен оплатить за потребленный товар и его объем. К примеру, гражданин не попал на работу, по причине плохой погоды не смог добраться, разве работодатель примет его объяснения типа виноваты акимат или ЖЭК, может не уволят, как бы причина везкая, но явно не оплатят время отсутствия.
Другой вопрос, ремонтные работы проводятся какие, плановые или аварийные? Ведь это две разные вещи оставлять людей без тепла в мороз и лютый ветер по плану или вынужденно. Мир всем!
 
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fitter (Посетители) Сегодня, 14:14
smotritel,
А при чем здесь МАЭК, он что ли вам отключает отопление?
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:12
Летом как обычно займутся ремонтами опреснителей и водопроводами.Об теплосетях никто и не вспомнит...
 
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 montgomery (Посетители) Сегодня, 12:07
Жесть! Держитесь, люди
 
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 smotritel (Посетители) Сегодня, 11:30
отопления нет, а МАЭК дерет деньги как будто есть оно
 
 

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