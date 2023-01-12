Куда ещё холоднее: в нескольких микрорайонах Актау отключат отопление

Иллюстративное фото с сайта ventbazar.ua

Отопление отключат в нескольких микрорайонах города.



Из-за ремонтных работ на городской теплосети сегодня, 12 января, подача отопления прекратится для следующих домов:



- №20А, 20Б, 21, 22, 24, 25 и 159 в 3 микрорайоне;

- с №1 по 10, 15, 16, 17, 29, 30 и 31Д в 22 микрорайоне;

- с №18 по 24, с 26 - 29Д, 31, 32, 35 и 36Д в 26 микрорайоне;

- с №1 по 11, с 13 по 20, 57, 64, 65, 66, 67, с 71 по 76, 85, 87Д, 91, 92 в 27 микрорайоне.



Работы планируют завершить до 20:00.



Михаил Одинцов