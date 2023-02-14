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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:18

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АО «МРЭК» напоминает жителям Мангистау о круглосуточной работе «горячей линии»

Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» обращает внимание жителей области на круглосуточное функционирование «горячей линии».

Иллюстративное фото
Жители Мангистауской области могут получить ответы на любые вопросы, касающиеся электроснабжения по телефонам «Горячей линии»: 8 (777) 057 00 05, 8 (777) 550 42 66 и 8 (7292) 200–278. Отправить обращение также можно на электронную почту компании: info@mrek.kz.

Кроме того, в АО «МРЭК» функционирует телефон доверия Службы безопасности АО «МРЭК» - 8 (7292) 200–300, WhatsApp 8 (707) 751 96 29. Телефон доверия создан для оперативного получения обращений.

Информацию по входящей корреспонденции можно получить по следующим номерам: 8 (7292) 200–232 и 8 (7292) 202–674.

- В целях оперативного информирования населения о произошедших отключениях на электрических сетях и ходе аварийно-восстановительных работ круглосуточно функционирует «Горячая линия». При получении соответствующего сигнала специалистами АО «МРЭК» незамедлительно будут приняты меры по устранению неполадок, - сообщают энергетики.

Для справки: АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе.

АО «МРЭК» напоминает жителям Мангистау о круглосуточной работе «горячей линии»



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