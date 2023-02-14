АО «МРЭК» напоминает жителям Мангистау о круглосуточной работе «горячей линии»

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Жители Мангистауской области могут получить ответы на любые вопросы, касающиеся электроснабжения по телефонам «Горячей линии»: 8 (777) 057 00 05, 8 (777) 550 42 66 и 8 (7292) 200–278. Отправить обращение также можно на электронную почту компании: info@mrek.kz.
Кроме того, в АО «МРЭК» функционирует телефон доверия Службы безопасности АО «МРЭК» - 8 (7292) 200–300, WhatsApp 8 (707) 751 96 29. Телефон доверия создан для оперативного получения обращений.
Информацию по входящей корреспонденции можно получить по следующим номерам: 8 (7292) 200–232 и 8 (7292) 202–674.
- В целях оперативного информирования населения о произошедших отключениях на электрических сетях и ходе аварийно-восстановительных работ круглосуточно функционирует «Горячая линия». При получении соответствующего сигнала специалистами АО «МРЭК» незамедлительно будут приняты меры по устранению неполадок, - сообщают энергетики.
Для справки: АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе.
Кроме того, в АО «МРЭК» функционирует телефон доверия Службы безопасности АО «МРЭК» - 8 (7292) 200–300, WhatsApp 8 (707) 751 96 29. Телефон доверия создан для оперативного получения обращений.
Информацию по входящей корреспонденции можно получить по следующим номерам: 8 (7292) 200–232 и 8 (7292) 202–674.
- В целях оперативного информирования населения о произошедших отключениях на электрических сетях и ходе аварийно-восстановительных работ круглосуточно функционирует «Горячая линия». При получении соответствующего сигнала специалистами АО «МРЭК» незамедлительно будут приняты меры по устранению неполадок, - сообщают энергетики.
Для справки: АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе.
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