АО «МРЭК» напоминает жителям Мангистау о круглосуточной работе «горячей линии»

Жители Мангистауской области могут получить ответы на любые вопросы, касающиеся электроснабжения по телефонам «Горячей линии»:Отправить обращение также можно на электронную почту компании:Кроме того, в АО «МРЭК» функционирует телефон доверия Службы безопасности АО «МРЭК» -Телефон доверия создан для оперативного получения обращений.Информацию по входящей корреспонденции можно получить по следующим номерам:- В целях оперативного информирования населения о произошедших отключениях на электрических сетях и ходе аварийно-восстановительных работ круглосуточно функционирует «Горячая линия». При получении соответствующего сигнала специалистами АО «МРЭК» незамедлительно будут приняты меры по устранению неполадок, - сообщают энергетики.Для справки: АО «МРЭК» является крупнейшей компанией в Мангистауской области, сосредоточенной на передаче и распределении электрической энергии в данном регионе.