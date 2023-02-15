С фасада могут упасть огромные куски бетона: жители дома во 2 микрорайоне Актау пожаловались на бездействие КСК

В редакцию Lada.kz обратилась жительница 25 дома второго микрорайона Актау. По ее словам, дом давно не видел капитального ремонта.- Мы, жители дома, обращались в КСК «Нуреке сервис» с заявкой о проведении работ по устранению трещин сбоку дома. Из-за этой трещины в квартирах очень холодно. Также у нас рушится фасад дома, мы боимся, что бетонные фрагменты могут упасть на головы людей. Рядом с домом стоит дерево, высота которого доходит до четвертого этажа. Его мотает во время ветра - оно тоже может рухнуть в любой момент. КСК никак не хочет заниматься этими проблемами, при этом мы регулярно платим им. Просим ответственных специалистов обратить внимание на нашу проблему, - говорит жительница Актау.