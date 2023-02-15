Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.17 KZT
  • €1 = 485.41 KZT
  • 1 RUB = 6.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 1206

С фасада могут упасть огромные куски бетона: жители дома во 2 микрорайоне Актау пожаловались на бездействие КСК

Жители, проживающие по адресу 2 мкр., 25 дом, рассказали о плачевном состоянии своего дома. По их словам, боковая стена здания дала глубокие трещины, а фасад дома и вовсе рушится. Жители опасаются, что бетонные куски могут упасть на людей.

фото жительницы Актау
В редакцию Lada.kz обратилась жительница 25 дома второго микрорайона Актау. По ее словам, дом давно не видел капитального ремонта.

- Мы, жители дома, обращались в КСК «Нуреке сервис» с заявкой о проведении работ по устранению трещин сбоку дома. Из-за этой трещины в квартирах очень холодно. Также у нас рушится фасад дома, мы боимся, что бетонные фрагменты могут упасть на головы людей. Рядом с домом стоит дерево, высота которого доходит до четвертого этажа. Его мотает во время ветра - оно тоже может рухнуть в любой момент. КСК никак не хочет заниматься этими проблемами, при этом мы регулярно платим им. Просим ответственных специалистов обратить внимание на нашу проблему, - говорит жительница Актау.

С фасада могут упасть огромные куски бетона: жители дома во 2 микрорайоне Актау пожаловались на бездействие КСК


С фасада могут упасть огромные куски бетона: жители дома во 2 микрорайоне Актау пожаловались на бездействие КСК



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Foxy-Hell
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:17
Гос.программа по ремонту ветхого жилья государством, немного проработав, благополучно зарыта.
Дальше будет только хуже.
Во многих микрорайонах даже не КСК а ТОО.
Они, когда все развалится, спокойно объявят себя банкротом и разбегутся.
А сейчас у них основная задача собрать квартплату.
Государство ушло от этих проблем.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика