Жители 2 микрорайона Актау обвинили в вырубке деревьев владельцев магазина

По словам жильцов 45 дома 2 микрорайона, они не первый год обращаются во все инстанции с требованием проверить законность функционирования магазина, расположенного в их доме. «Точкой кипения» для соседей стало уничтожение владельцем торговой точки деревьев.- Сегодня утром, проснувшись, мы обнаружили, что со стороны балконов вновь хозяева магазина вырубили очередное здоровое дерево только потому, что оно им мешало. До их появления у нас были огромные зелёные деревья. Но на протяжении нескольких лет они уничтожили все деревья со стороны балконов для того, чтобы сделать пристройку к дому и открыть магазин. Они чем-то поливали деревья, после чего зеленые насаждения погибали, и они их спиливали. Неоднократно жители нашего дома вели беседу с хозяином квартиры, из которой сделали магазин, но всё бесполезно, - жалуются жители 2 микрорайона.По данным жильцов, хозяин магазина имеет две квартиры в данном доме, в одной из них работает общежитие, в другой - магазин.- В этом общежитии неоднократно были нарушения ночной тишины. Арендаторы магазина тоже меняются постоянно. Регулярно кучи мусора разбросаны возле квартиры. А то, что они сделали пристройку к дому, совсем не радует глаза жителей этого дома. А главное, они уничтожили все деревья со стороны балконов. Разрешение на пристройку и открытие магазина у нас, жильцов дома, никто не брал. Мы уже не знаем, куда нам обратиться, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, - говорят жители дома.Соседи также говорят, что в магазине царит антисанитария.- Мы уже обращались с жалобой в акимат Актау, к участковому полиции, в СЭС, но на ситуацию никто повлиять так и не смог. В городской санэпидемстанции сообщили, что данный магазин вообще не зарегистрирован в реестре, - отметили жители 45 дома.Жители Актау просят акимат разобраться с безжалостной вырубкой деревьев.