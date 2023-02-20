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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:50

Просмотров: 1403

Жители 2 микрорайона Актау обвинили в вырубке деревьев владельцев магазина

В редакцию «Лады» обратились жильцы 45 дома во 2 микрорайоне с жалобой на вырубку деревьев возле их дома. По словам горожан, уничтожением зеленых насаждений занимается хозяин магазина, расположенного в их доме. Жители сомневаются в законности его поступков.

Фото жителей Актау
По словам жильцов 45 дома 2 микрорайона, они не первый год обращаются во все инстанции с требованием проверить законность функционирования магазина, расположенного в их доме. «Точкой кипения» для соседей стало уничтожение владельцем торговой точки деревьев.

- Сегодня утром, проснувшись, мы обнаружили, что со стороны балконов вновь хозяева магазина вырубили очередное здоровое дерево только потому, что оно им мешало. До их появления у нас были огромные зелёные деревья. Но на протяжении нескольких лет они уничтожили все деревья со стороны балконов для того, чтобы сделать пристройку к дому и открыть магазин. Они чем-то поливали деревья, после чего зеленые насаждения погибали, и они их спиливали. Неоднократно жители нашего дома вели беседу с хозяином квартиры, из которой сделали магазин, но всё бесполезно, - жалуются жители 2 микрорайона.

Жители 2 микрорайона Актау обвинили в вырубке деревьев владельцев магазина


Жители 2 микрорайона Актау обвинили в вырубке деревьев владельцев магазина


Жители 2 микрорайона Актау обвинили в вырубке деревьев владельцев магазина


По данным жильцов, хозяин магазина имеет две квартиры в данном доме, в одной из них работает общежитие, в другой - магазин.

- В этом общежитии неоднократно были нарушения ночной тишины. Арендаторы магазина тоже меняются постоянно. Регулярно кучи мусора разбросаны возле квартиры. А то, что они сделали пристройку к дому, совсем не радует глаза жителей этого дома. А главное, они уничтожили все деревья со стороны балконов. Разрешение на пристройку и открытие магазина у нас, жильцов дома, никто не брал. Мы уже не знаем, куда нам обратиться, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, - говорят жители дома.

Соседи также говорят, что в магазине царит антисанитария.

- Мы уже обращались с жалобой в акимат Актау, к участковому полиции, в СЭС, но на ситуацию никто повлиять так и не смог. В городской санэпидемстанции сообщили, что данный магазин вообще не зарегистрирован в реестре, - отметили жители 45 дома.

Жители Актау просят акимат разобраться с безжалостной вырубкой деревьев.



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Комментарии ( 3 )

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 Vladik (Посетители) Сегодня, 18:46
Почему такие гадкие "магазины" вообще существуют? Контроля абсолютно нет.
 
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  • бася
  • ЛШП
 Empro (Посетители) Сегодня, 17:17
Внешне этот магазин и пристройка выглядят как гадюшник. И постоянно, годами там строительный мусор валяется.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Empro
  • бася
  • ЛШП
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:13
мало того что магазин такой страшный, ещё и зелень уничтожили
 
 

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