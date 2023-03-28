Когда отключат отопление в Актау

Отключить отопление жилых домов от центрального теплоснабжения планируют 15 апреля. В городском акимате отметили, что дата отключения может измениться из-за погоды.



В Актау отопительный сезон начинается 15 октября и завершается обычно 15 апреля.



Отопление отключают в том случае, если температура воздуха будет держаться выше восьми градусов тепла на протяжении трёх суток.