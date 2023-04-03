Жителям Актау отключили горячую воду и отопление

В редакцию «Лады» поступают многочисленные звонки от жителей Актау. Горожане выражают недовольство отсутствием горячей воды в кранах и отопления.



В пресс-службе ТОО «МАЭК» подтвердили, что подачу горячей воды в многоквартирные жилые дома временно приостановили.



- В связи с ремонтными работами на теплосетях МАЭК 3 апреля 2023 года отключена подача горячего водоснабжения в Актау. Работы планируется завершить и возобновить водоснабжение к 18.00 часам. Администрация ТОО «МАЭК» приносит свои извинения, - сообщили в пресс-службе энергокомбината.



В городской администрации прокомментировали отсутствие отопления, заявив о завершении отопительного сезона.



- В соответствии с пунктом 40 Правил подготовки и проведения отопительного сезона (При средней температуре наружного воздуха +8°С и выше в течение трех суток или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха акимы городов и районов соответствующим распоряжением объявляют о завершении отопительного сезона) принято соответствующее распоряжение о поэтапном завершении отопительного сезона с 00.00 часов 3 апреля 2023 года, - сообщили в городском акимате.



На начальном этапе будут отключены следующие микрорайоны: 6 (частично), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (частично), 18, 18А, 19 (частично), 22, 23, 24, 26 (частично), 27 (частично), Больничный городок 2.