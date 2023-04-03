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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:33

Просмотров: 4486

Жителям Актау отключили горячую воду и отопление

Сегодня, 3 апреля, жители Актау возмутились отсутствием горячей воды и отопления. В ТОО «МАЭК» сообщили, что подача горячего водоснабжения отключена в связи с ремонтными работами на теплосетях. В акимате заявили о завершении отопительного сезона.

Иллюстративное фото
В редакцию «Лады» поступают многочисленные звонки от жителей Актау. Горожане выражают недовольство отсутствием горячей воды в кранах и отопления.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» подтвердили, что подачу горячей воды в многоквартирные жилые дома временно приостановили.

- В связи с ремонтными работами на теплосетях МАЭК 3 апреля 2023 года отключена подача горячего водоснабжения в Актау. Работы планируется завершить и возобновить водоснабжение к 18.00 часам. Администрация ТОО «МАЭК» приносит свои извинения, - сообщили в пресс-службе энергокомбината.

В городской администрации прокомментировали отсутствие отопления, заявив о завершении отопительного сезона.

- В соответствии с пунктом 40 Правил подготовки и проведения отопительного сезона (При средней температуре наружного воздуха +8°С и выше в течение трех суток или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха акимы городов и районов соответствующим распоряжением объявляют о завершении отопительного сезона) принято соответствующее распоряжение о поэтапном завершении отопительного сезона с 00.00 часов 3 апреля 2023 года, - сообщили в городском акимате.

На начальном этапе будут отключены следующие микрорайоны: 6 (частично), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (частично), 18, 18А, 19 (частично), 22, 23, 24, 26 (частично), 27 (частично), Больничный городок 2.



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Комментарии ( 12 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:11
AlexSol,


поддерживаю. уже тепло достаточно чтобы отключить батареи.

xerox,
дети не от этого же болеют уж точно

а не от вируса
 
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  • strana.kz
  • ЛШП
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 12:19
Не ну отопление закройте на дом, а горячую воду оставьте,так можно же?
 
-1
  • strana.kz
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  • babe
  • Adai11
  • Космос
  • ЛШП
 xerox (Посетители) Сегодня, 11:55
AlexSol,
С ума сошел Екимат. Дома дети только начали выздраваливать, а тут на тебе. Ни отопления, ни горячей воды.
 
-3
  • babe
  • Adai11
  • Космос
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Знакомый
  • Dondon
  • strana.kz
 AlexSol (Посетители) Сегодня, 11:50
xerox,
Вы с ума сошли? Уже месяц + 15 градусов. Дома жара. Зачем вам отопление? Ну подумаешь на пару дней похолодание пришло. Всё равно в половине квартир все с открытыми окнами. Улицу отапливают. Никакой заботы об окружающей среде и экономии ресурсов у народа (((
 
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  • Argallo
  • babe
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:36
3 апреля 2023 года отключена подача горячего водоснабжения в Актау. Работы планируется завершить и возобновить водоснабжение к 18.00 часам.

А чё, было отопление? А акимат в курсе что МАЭК возобновит водоснабжение по "тупиковой" схеме и теперь из кранов для горячей воды будет идти холодная вода аж до 15 ноября? Теперь будут "рубить капусту" за электроэнергию из-за вынужденного включения домашнего бойлера. Задолбали!
 
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  • xerox
  • Космос
 babe (Посетители) Сегодня, 11:16
В такой холод, взять и выключить отопление и горячую воду ! Зла не хватает !
 
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  • Космос
  • xerox
 Кари (Посетители) Сегодня, 11:05
Дома дети, холод собачий блин
 
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  • babe
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  • Космос
  • Шевченко 81
  • Toryn
 xerox (Посетители) Сегодня, 10:48
Екиматовцы живут в коттеджах, с котлом, в тепле, а простым горожанам им дела нет.
 
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  • xerox
  • Космос
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:33
Какой придурошный в Ёкимате до этого додумался, последние мозги отморозили что ли, наверное у себя тепло и уютно devil
 
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  • Orion
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  • синдбад
  • Argallo
 шевченко (Посетители) Сегодня, 10:20
Темните, господа. Опять МАЭК загнулся. Давайте на чистоту! Полгорода рассылку получило об аварийной ситуации. И к тому же, про питьевую воду предупредили, а с горячей и теплом в тёмную играете! Это ещё один признак вранья.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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