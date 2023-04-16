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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:52

Просмотров: 3893

Авария на «МАЭК» в Актау: произошло отключение оборудования

На предприятии принесли извинения жителям за временные неудобства.

Фото из архива lada.kz
Горожане рассылают сообщения, где говорится о крупной аварии на ТОО «МАЭК». Якобы отключились три опреснительные установки.

На предприятии прокомментировали информацию.

- В 17:04 по технологической защите произошло отключение оборудования на ТЭЦ-2, что привело к выделению Мангистауского энергоузла на изолированную работу и снижению частоты на нем. По автоматике частотной разгрузки произошло отключение электроэнергии у потребителей города и области. На данный момент идет поэтапное восстановление режима ТОО «МАЭК». Уважаемые жители Актау и области, приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщили на предприятии.


В ТОО «МАЭК» также сообщили об отключении горячего водоснабжения и временном снижении давления питьевой воды в Актау.

- В связи с ремонтными работами на ТОО «МАЭК» подача горячей воды в нижние микрорайоны города будет временно приостановлена ​​с 21.00 часов. Сообщаем, что с 22.00 часов давление питьевой воды будет снижено в верхней и нижней зонах областного центра, - сообщили на предприятии.

Подачу горячего водоснабжения и нормализацию давления питьевой воды на город планируется ориентировочно восстановить к 08:00 часов 17 апреля.



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Комментарии ( 3 )

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Neo_459 (Посетители) Вчера, 23:46
Если в ближайшее время не поднимут зарплату рабочему персоналу МАЭК, уйдут последние квалифицированные кадры. А если ещё и не начнут капитальную модернизацию производства, будет Экибастуз-2...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Банкир
  • master_kz
 Tankushka (Посетители) Вчера, 22:30
Эх, бедный дедушка МАЭК! На последнем издыхании и в конвульсиях что-то ещё пытается выдать...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 14679677 (Посетители) Вчера, 22:27
это еще жаркие дни не наступили.
 
 

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