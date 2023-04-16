Авария на «МАЭК» в Актау: произошло отключение оборудования

- В 17:04 по технологической защите произошло отключение оборудования на ТЭЦ-2, что привело к выделению Мангистауского энергоузла на изолированную работу и снижению частоты на нем. По автоматике частотной разгрузки произошло отключение электроэнергии у потребителей города и области. На данный момент идет поэтапное восстановление режима ТОО «МАЭК». Уважаемые жители Актау и области, приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщили на предприятии.

Горожане рассылают сообщения, где говорится о крупной аварии на ТОО «МАЭК». Якобы отключились три опреснительные установки.На предприятии прокомментировали информацию.В ТОО «МАЭК» также сообщили об отключении горячего водоснабжения и временном снижении давления питьевой воды в Актау.- В связи с ремонтными работами на ТОО «МАЭК» подача горячей воды в нижние микрорайоны города будет временно приостановлена ​​с 21.00 часов. Сообщаем, что с 22.00 часов давление питьевой воды будет снижено в верхней и нижней зонах областного центра, - сообщили на предприятии.Подачу горячего водоснабжения и нормализацию давления питьевой воды на город планируется ориентировочно восстановить