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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:23

Просмотров: 1785

«Гниющая» высотка в Актау: что ответили жителям коммунальщики

На заявление жителей дома №3 в 4 микрорайоне ответили в кооперативе собственников помещений «ЖЭК-4».

Фото жителей дома №3 в 4 микрорайоне
В КСП «ЖЭК-4» заявили, что жильцы дома недобросовестно выполняют требования Закона РК «О жилищных отношениях», в соответствии с которым они обязаны принимать меры по содержанию общего имущества кондоминиума о обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта. Собственники квартир должны своевременно оплачивать расходы на управление объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума.

На сегодня задолженность жильцов дома перед «ЖЭК-4» составляет 981 613 тенге.

Капитальный ремонт в доме производится путем дополнительных сборов и в смету расходов не входит. Для накопления денег жильцы обязаны ежемесячно производить перечисление взносов.

«Гниющая» высотка в Актау: что ответили жителям коммунальщики


Что касается ремонта потолка на центральном входе и ремонта мусоропровода, то жильцам в срочном порядке нужно погасить задолженность. После ее погашения работы будут выполнены, уверяют коммунальщики.

В свою очередь, жители дома №3 опасаются, что пока все собственники квартир погасят долги, потолок может рухнуть.

Данными о подключении и отключении насосов КСП «ЖЭК-4» не располагает, так как информацию по поводу этого в ГКП «КЖСА» еще не предоставили. До сих пор производится полная наладка насосов.

«Гниющая» высотка в Актау: что ответили жителям коммунальщики


Вопрос с уборкой лестничных пролетов в «ЖЭК-4» пообещали решить.

Напомним, на ужасающее состояние подъезда пожаловались жители многоэтажки.

«Гниющая» высотка в Актау: что ответили жителям коммунальщики



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Комментарии ( 2 )

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  • elek
 Кинст (Посетители) Сегодня, 11:23
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так можно перевести ответ коммунальщиков
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • elek
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 11:21
Быстрее дом рассыпется на части,нежели должники погасят долги...
 
 

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