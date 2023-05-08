«Гниющая» высотка в Актау: что ответили жителям коммунальщики

Фото жителей дома №3 в 4 микрорайоне
В КСП «ЖЭК-4» заявили, что жильцы дома недобросовестно выполняют требования Закона РК «О жилищных отношениях», в соответствии с которым они обязаны принимать меры по содержанию общего имущества кондоминиума о обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта. Собственники квартир должны своевременно оплачивать расходы на управление объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума.
На сегодня задолженность жильцов дома перед «ЖЭК-4» составляет 981 613 тенге.
Капитальный ремонт в доме производится путем дополнительных сборов и в смету расходов не входит. Для накопления денег жильцы обязаны ежемесячно производить перечисление взносов.
Что касается ремонта потолка на центральном входе и ремонта мусоропровода, то жильцам в срочном порядке нужно погасить задолженность. После ее погашения работы будут выполнены, уверяют коммунальщики.
В свою очередь, жители дома №3 опасаются, что пока все собственники квартир погасят долги, потолок может рухнуть.
Данными о подключении и отключении насосов КСП «ЖЭК-4» не располагает, так как информацию по поводу этого в ГКП «КЖСА» еще не предоставили. До сих пор производится полная наладка насосов.
Вопрос с уборкой лестничных пролетов в «ЖЭК-4» пообещали решить.
Напомним, на ужасающее состояние подъезда пожаловались жители многоэтажки.
На сегодня задолженность жильцов дома перед «ЖЭК-4» составляет 981 613 тенге.
Капитальный ремонт в доме производится путем дополнительных сборов и в смету расходов не входит. Для накопления денег жильцы обязаны ежемесячно производить перечисление взносов.
Что касается ремонта потолка на центральном входе и ремонта мусоропровода, то жильцам в срочном порядке нужно погасить задолженность. После ее погашения работы будут выполнены, уверяют коммунальщики.
В свою очередь, жители дома №3 опасаются, что пока все собственники квартир погасят долги, потолок может рухнуть.
Данными о подключении и отключении насосов КСП «ЖЭК-4» не располагает, так как информацию по поводу этого в ГКП «КЖСА» еще не предоставили. До сих пор производится полная наладка насосов.
Вопрос с уборкой лестничных пролетов в «ЖЭК-4» пообещали решить.
Напомним, на ужасающее состояние подъезда пожаловались жители многоэтажки.