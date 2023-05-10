Питьевую воду временно отключили в нескольких микрорайонах Актау

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Под ограничение подачи питьевой воды попали жители с 16 по 20 микрорайоны, дома № 39, 40, 41, 44, 45 в 27 микрорайоне, с 30 по 35 микрорайоны, а также микрорайоны Шығыс-1,2,3.
- Временное отключение питьевой воды произошло в связи с порывом на магистральном трубопроводе питьевой воды. Порыв определили, взяли в работу, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.
Напомним, на 12 дней в Актау планировали отключить горячее водоснабжение в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей.
- Временное отключение питьевой воды произошло в связи с порывом на магистральном трубопроводе питьевой воды. Порыв определили, взяли в работу, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.
Напомним, на 12 дней в Актау планировали отключить горячее водоснабжение в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей.
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