Дату отключения горячей воды в Актау перенесли на 22 мая

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В пресс-службе ТОО «МАЭК» проинформировали, что горячей воды в Актау не будет с 22 по 28 мая.
- В связи с подготовкой и проведением гидравлических испытаний тепловых сетей отключение горячего водоснабжения в областном центре переносится на 00:00 часов 22 мая 2023 года. Работы будут проводиться до 24:00 часов 28 мая 2023 года. Приносим свои извинения за временные неудобства, - заявили в пресс-службе предприятия.
Ранее сообщалось об отключении горячего водоснабжения в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей на 12 дней в Актау.
- В связи с подготовкой и проведением гидравлических испытаний тепловых сетей отключение горячего водоснабжения в областном центре переносится на 00:00 часов 22 мая 2023 года. Работы будут проводиться до 24:00 часов 28 мая 2023 года. Приносим свои извинения за временные неудобства, - заявили в пресс-службе предприятия.
Ранее сообщалось об отключении горячего водоснабжения в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей на 12 дней в Актау.
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