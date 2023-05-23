«КЖСА»: Подача питьевой воды восстановлена в Актау

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В ГКП «КЖСА» сообщили, что ремонтные работы на магистральном трубопроводе завершены, и подача питьевой воды в дома скоро будет возобновлена.
- Поставили трубопровод на заполнение. Скоро водоснабжение будет возобновлено, - отметили коммунальщики.
Напомним, в связи с порывом на магистральном трубопроводе под ограничение подачи питьевой воды попали жители с 1 по 8 микрорайоны, а также нижних частей 14 и 15 микрорайонов.
- Поставили трубопровод на заполнение. Скоро водоснабжение будет возобновлено, - отметили коммунальщики.
Напомним, в связи с порывом на магистральном трубопроводе под ограничение подачи питьевой воды попали жители с 1 по 8 микрорайоны, а также нижних частей 14 и 15 микрорайонов.
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