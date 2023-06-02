В 15 микрорайоне Актау начат ямочный ремонт

Фото из архива Lada.kz
В Актау начаты ямочные ремонтные работы на дорогах 15 микрорайона.
Как сообщили в Актауском городском отделе ЖКХ, на всех ремонтных участках данного микрорайона будут проведены восстановительные работы.
- Ямочный ремонт в 15 микрорайоне продлится около 10-15 дней. После завершения работ приступим к поэтапному ремонту дорог других микрорайонов в соответствии с графиком, - сообщил Жанболат Жакыпов, заместитель руководителя Актауского городского отдела ЖКХ.
В связи с ремонтными работами власти города просят водителей заранее продумать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
По итогам конкурса государственных закупок по «Содержанию автодорог и ямочного ремонта» на 2023 год работы будет производить ТОО «Компания Строй Инвест 2020».
Ранее жители 14 микрорайона Актау жаловались на ямы на дорогах.
Как сообщили в Актауском городском отделе ЖКХ, на всех ремонтных участках данного микрорайона будут проведены восстановительные работы.
- Ямочный ремонт в 15 микрорайоне продлится около 10-15 дней. После завершения работ приступим к поэтапному ремонту дорог других микрорайонов в соответствии с графиком, - сообщил Жанболат Жакыпов, заместитель руководителя Актауского городского отдела ЖКХ.
В связи с ремонтными работами власти города просят водителей заранее продумать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
По итогам конкурса государственных закупок по «Содержанию автодорог и ямочного ремонта» на 2023 год работы будет производить ТОО «Компания Строй Инвест 2020».
Ранее жители 14 микрорайона Актау жаловались на ямы на дорогах.
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