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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:03

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В 15 микрорайоне Актау начат ямочный ремонт

Работы по благоустройству 15 микрорайона проводит ТОО «Компания Строй Инвест 2020». Ямочный ремонт продлится 10-15 дней. Власти города просят водителей заранее продумать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото из архива Lada.kz
В Актау начаты ямочные ремонтные работы на дорогах 15 микрорайона.

Как сообщили в Актауском городском отделе ЖКХ, на всех ремонтных участках данного микрорайона будут проведены восстановительные работы.

- Ямочный ремонт в 15 микрорайоне продлится около 10-15 дней. После завершения работ приступим к поэтапному ремонту дорог других микрорайонов в соответствии с графиком, - сообщил Жанболат Жакыпов, заместитель руководителя Актауского городского отдела ЖКХ.

В связи с ремонтными работами власти города просят водителей заранее продумать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

По итогам конкурса государственных закупок по «Содержанию автодорог и ямочного ремонта» на 2023 год работы будет производить ТОО «Компания Строй Инвест 2020».

Ранее жители 14 микрорайона Актау жаловались на ямы на дорогах.



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