Плита отвалилась: подвал многоквартирного дома в Актау стал приютом для бомжей

В редакцию Lada.kz обратился житель дома №20 в 9 микрорайоне. Он рассказал, что в прошлом году отвалилась плита между первым этажом и подвалом дома. Зазор образовался настолько большой, что этим стали пользоваться местные бездомные, устроив в подвальном помещении ночлег.- Зазор увеличивается, она или в подвал упадет, или наружу. У объединения собственников имущества нет денег и техники для надлежащего ремонта. В акимате говорили, что будут помогать при создании ОСИ и при крупных проблемах, так вот – помогите, - пожаловался житель дома №20.Редакция Lada.kz ожидает комментарий от уполномоченных органов.