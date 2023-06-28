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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:02

Просмотров: 936

Плита отвалилась: подвал многоквартирного дома в Актау стал приютом для бомжей

Житель 20 дома в 9 микрорайоне пожаловался на то, что плита, закрывающая подвал в доме, практически отвалилась. В подвал дома образовался свободный доступ, который стал привлекать бомжей. Местный житель намерен обратиться в городскую администрацию, так как управляющая компания заняться ремонтом дома не может из-за отсутствия средств и техники.

Коллаж из кадров видео
В редакцию Lada.kz обратился житель дома №20 в 9 микрорайоне. Он рассказал, что в прошлом году отвалилась плита между первым этажом и подвалом дома. Зазор образовался настолько большой, что этим стали пользоваться местные бездомные, устроив в подвальном помещении ночлег.

- Зазор увеличивается, она или в подвал упадет, или наружу. У объединения собственников имущества нет денег и техники для надлежащего ремонта. В акимате говорили, что будут помогать при создании ОСИ и при крупных проблемах, так вот – помогите, - пожаловался житель дома №20.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от уполномоченных органов.




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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:43
Все свалили на народ.
Разве люди нужны только для того чтобы платить налоги?
Недавно была госпрограмма ремонта ветхого жилья, но её благополучно закрыли.
Люди которые живут в старом жилье и способные платить, живут только до тех пор, пока накопят на новое жилье.
В старых домах остаются, не платежеспособные.
Жилой фонд города стареет и дальше, при таком положении, будет только хуже.
 
 

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