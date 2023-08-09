Насосы для повышения давления воды в пятиэтажные дома не устанавливаются – коммунальные службы Актау

Местный кооператив собственников квартир (КСК) ситуацию исправить не может. По словам жильцов, им запрещено устанавливать такие насосы даже за свой счет. С жалобами обращаются жители не только одного дома – в домах №№ 21А, 17А и 25 живут в таких же условиях.



- Главное, вода в пятиэтажных домах в нижней зоне города есть, а мы остались «за бортом». Почему в десятиэтажных домах стоят насосы, у них проблем нет после их установки, а нам нельзя даже самостоятельно их ставить? Что за логика, мы в такую жару еще и без воды должны сидеть? – возмутилась одна из жительниц 12 микрорайона.



Ситуацию прокомментировали в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».



- Установка насосов в пятиэтажных домах в старых микрорайонах города запрещена. Там вода должна «сама» доходить до верхних этажей, без установки дополнительного оборудования. Иначе они будут забирать друг у друга воду. В новых микрорайонах мы разрешили устанавливать, так как там давление до домов не доходит – перед ними одни жилые комплексы стоят. В этой конкретной ситуации мы по заявке жителей можем провести проверку, чтобы определить, в чем проблема, чем обусловлено плохое давление подачи воды, - пояснили в коммунальной службе.