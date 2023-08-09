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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:20

Просмотров: 1452

Насосы для повышения давления воды в пятиэтажные дома не устанавливаются – коммунальные службы Актау

Жители нескольких домов 12 микрорайона мучаются от проблем с питьевой водой. По словам одной из проживающих в доме №21, давления подачи воды не хватает, чтобы дойти до верхних этажей их пятиэтажного дома. Однако в высотках дело обстоит иначе – вода доходит и до десятого этажа, потому что местные коммунальные службы установили насос для повышения давления.

Иллюстративное фото с сайта blogspot.com
Местный кооператив собственников квартир (КСК) ситуацию исправить не может. По словам жильцов, им запрещено устанавливать такие насосы даже за свой счет. С жалобами обращаются жители не только одного дома – в домах №№ 21А, 17А и 25 живут в таких же условиях.

- Главное, вода в пятиэтажных домах в нижней зоне города есть, а мы остались «за бортом». Почему в десятиэтажных домах стоят насосы, у них проблем нет после их установки, а нам нельзя даже самостоятельно их ставить? Что за логика, мы в такую жару еще и без воды должны сидеть? – возмутилась одна из жительниц 12 микрорайона.

Ситуацию прокомментировали в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».

- Установка насосов в пятиэтажных домах в старых микрорайонах города запрещена. Там вода должна «сама» доходить до верхних этажей, без установки дополнительного оборудования. Иначе они будут забирать друг у друга воду. В новых микрорайонах мы разрешили устанавливать, так как там давление до домов не доходит – перед ними одни жилые комплексы стоят. В этой конкретной ситуации мы по заявке жителей можем провести проверку, чтобы определить, в чем проблема, чем обусловлено плохое давление подачи воды, - пояснили в коммунальной службе.



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Комментарии ( 8 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 12:32
Сейчас за Астаной,что в в 14 микрорайоне достраивается новый высотный жилой комплекс, который ещё раньше наш горе ёкимат пытался своими недействующими постановлениями...снести??? Вот когда там включат на полную мощность насосы то близлежащие дома могут совсем забыть,что такое вода и блага цивилизации beer2
 
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 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 11:55
Раньше,кто помнит, в ЖЕКах стояли манометры у дспетчера,и все было понятно.
А сейчас объективное отсутствие воды объясняют непонтно впередистоящими домами.Таким образом убеждают население в непонимании законов физики.

i
 
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 Slavaslava (Посетители) Сегодня, 11:53
12-24. Воды нет постоянно на верхних этажах ( 4;-5) с 9 утра до 8 вечера, ночью воду отключают.
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 11:33
в чем проблема, чем обусловлено плохое давление подачи воды, - пояснили в коммунальной службе
За последние две недели в 13м на 5 этаже ни разу не видел питьевую воду.Пусть коммунальные службы свои объяснения себе...
 
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 Argallo (Посетители) Сегодня, 11:28
Если как они говорят, что воды по графику нет, то пусть тогда объяснят ежедневное! отключение воды с 12 до 2 ночи уже больше полугода! Да и днем вода еле течет из крана и даже в душе сложно помыться. 2023 год, а все с тазами бегаем пещерный город!
 
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 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 11:13
Дурдом какой-то! Что там замерять? Сами же снижают давление воды на город, поэтому и не доходит вода на верхние этажи. Утром, днём давление нормальное. А под вечер снижается давление. Ночью и вовсе отключают питьевую воду.

Повышать, а точнее привести в норму, давление воды нужно со стороны МАЭКа. Тогда не нужно будет никаких насосов в подвалах домов.
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 10:59
"Установка насосов в пятиэтажных домах в старых микрорайонах города запрещена" - почему, кто так решил и на каком документированном основании!?? А что даст проверка, если решение о запрете есть или решение принималось не обоснованно?
..."Там вода должна «сама» доходить до верхних этажей...", ну а если не доходит, то могут ли "всезнающие" комунальщики или акимат тогда ответить кто и как должен отвечать за это? Ведь если то что должно быть его нет, то это не порядок, а соответственно за это кто-то должен отвечать или страдать только жильцы должны?
Одно понятно, акимы должны избираться народом и уже вчера, только тогда прекратится чиновничья вакханалия. Мир всем!
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 10:46
мы по заявке жителей можем провести проверку, чтобы определить, в чем проблема, чем обусловлено плохое давление подачи воды, - пояснили в коммунальной службе.

Почему по заявке, зачем разводить бюрократию? Это массовая проблема и вы об этом знаете! Зачем поднимать градус негатива горожан? Поэтому действовать вы должны системно, обследовать все пятиэтажные дома, попавшие под запрет установки насосов. Вместе с КСК пройти по сетям, замерить давление до фильтра (счетчика) в дом, замерить после или как там положено. Заактируйте по зоне ответственности. Может быть достаточно фильтр почистить, а КСК работать не хотят... Аргументируйте их бездействие и свою состоятельность. podmig
Положение надо исправлять и городская власть обязана дать такое распоряжение.
 
 

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