Погрязли: Жители Актау и Мунайлиского района жалуются на завалы мусора

Недовольство на работу по вывозу твердо-бытовых отходов выражают жители 4, 19, 12, 17 микрорайонов.В ТОО «Caspiy Operating» корреспонденту Lada.kz рассказали, что в доме №4 в 4 микрорайоне проблема не в вывозе мусора.- У них эта проблема уже давно стоит. В ПКСК данного микрорайона нет людей, которые ежедневно опорожняли бы мусоропровод. В течение недели этот мусоропровод накапливается, потом они приходят и за один день выгребают всё содержимое с 9 по 1 этажи. После чего скидывают мусор во дворе дома. На фотографиях даже видно, что сами контейнеры полупустые, а вокруг мусора много. Проблема не в нас, наши мусоровозы ежедневно приезжают и опустошают контейнеры, - пояснили в «Caspiy Operating».Что касается жалоб, поступающих из других микрорайонов Актау, в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что уже сделали уведомление коммунальным службам, и сегодня по всем адресам мусор будет убран.Обращения на плохую работу коммунальщиков по вывозу мусора также поступают от жителей Мунайлинского района.К слову, ситуация с завалами мусора наблюдалась в Актау, Жанаозене и в Мунайлинском районе и две недели назад.