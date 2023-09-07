Жители Актау жалуются на перебои с питьевой водой

- В связи с уменьшением уровня воды на «ЦУВС-4» ГКП «КЖСА» для заполнения резервуаров временное понизил давление питьевой воды на верхнюю зону города Актау. В 19:00 давление питьевой воды будет восстановлено, - заявили в ГКП «КЖСА».



От местных жителей сегодня, 7 сентября, поступают жалобы на отключение и низкое давление питьевой воды.Жалобы поступают из разных микрорайонов города.В ГКП «КЖСА» прокомментировали ситуацию.