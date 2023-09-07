Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 847

«Камни падают на голову»: жители одного из домов в Актау пожаловались на рассыпающуюся крышу

В редакцию обратились жители 21 дома 5 микрорайона с жалобой на состояние дома. По их словам, крыша дома рушится, камни падают чуть ли не на головы жильцов.

Фото жителя дома Аманкулова Руслана
По словам жильцов 21 дома 5 микрорайона, их дом находится в ужасном состоянии.

- Крыша дома рушится. Буквально вчера камень чуть не попал в голову моей супруги. Дом просто в ужасном состоянии, бардак везде. Я 10 лет живу в этом доме, но ни разу не видел, чтобы здесь обслуживающая компания делала хоть какой-то ремонт. Камни с крыши летят не только на припаркованные машины, но и на людей. Я боюсь, что когда-нибудь от этого кто-то пострадает, - жалуется житель дома.


«Камни падают на голову»: жители одного из домов в Актау пожаловались на рассыпающуюся крышу


«Камни падают на голову»: жители одного из домов в Актау пожаловались на рассыпающуюся крышу


«Камни падают на голову»: жители одного из домов в Актау пожаловались на рассыпающуюся крышу


Жители дома уверяют, что не раз обращались в КСК и акимат, но там не предпринимают никаких мер.

- Я ежемесячно плачу деньги в КСК, но они не хотят ничего ремонтировать. На что тогда уходят наши деньги - непонятно. К ним я неоднократно обращался, но меня они не слушают и не хотят слышать, - говорит житель дома Руслан.

Также мужчина просит городскую администрацию решить проблему с парковкой.

- У нашего дома нет места для парковки. Во дворе у нас есть детский сад, раньше до установки их забора у нас было хоть немного места для парковки. Теперь же, с появлением забора, машины нам ставить просто негде. Руководство детского сада к тому же еще на единственном пустом «клочке» земли установило знак «Парковка для инвалидов». Инвалидов в нашем доме нет. Сделали они это для того, чтобы мы, жители дома, там не ставили свои машины. Тогда где нам ставить - непонятно. Просим специалистов городского акимата приехать, посмотреть и помочь решить эту проблему, - говорит житель дома Руслан.

«Камни падают на голову»: жители одного из домов в Актау пожаловались на рассыпающуюся крышу


«Камни падают на голову»: жители одного из домов в Актау пожаловались на рассыпающуюся крышу


«Камни падают на голову»: жители одного из домов в Актау пожаловались на рассыпающуюся крышу



Lada.kz ожидает ответ от городского отдела жилищной инспекции.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 18:25
Вот по этому я не оплачиваю ' услуги' как лет 15... Крыша течёт, бетон на галерке сыпется и на лестнице, ливнесток забит... Кроме сбора денег ничего не делается.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • БО
  • Yevgeniy 24
  • ЛШП
  • ЁмоЁ
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:13
Надо прекратить платить в КСК. Собрать деньги Нанять бригаду и отремонтировать своими силами
Другого выхода не видим

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика