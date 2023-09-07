«Камни падают на голову»: жители одного из домов в Актау пожаловались на рассыпающуюся крышу

- Крыша дома рушится. Буквально вчера камень чуть не попал в голову моей супруги. Дом просто в ужасном состоянии, бардак везде. Я 10 лет живу в этом доме, но ни разу не видел, чтобы здесь обслуживающая компания делала хоть какой-то ремонт. Камни с крыши летят не только на припаркованные машины, но и на людей. Я боюсь, что когда-нибудь от этого кто-то пострадает, - жалуется житель дома.

По словам жильцов 21 дома 5 микрорайона, их дом находится в ужасном состоянии.Жители дома уверяют, что не раз обращались в КСК и акимат, но там не предпринимают никаких мер.- Я ежемесячно плачу деньги в КСК, но они не хотят ничего ремонтировать. На что тогда уходят наши деньги - непонятно. К ним я неоднократно обращался, но меня они не слушают и не хотят слышать, - говорит житель дома Руслан.Также мужчина просит городскую администрацию решить проблему с парковкой.- У нашего дома нет места для парковки. Во дворе у нас есть детский сад, раньше до установки их забора у нас было хоть немного места для парковки. Теперь же, с появлением забора, машины нам ставить просто негде. Руководство детского сада к тому же еще на единственном пустом «клочке» земли установило знак «Парковка для инвалидов». Инвалидов в нашем доме нет. Сделали они это для того, чтобы мы, жители дома, там не ставили свои машины. Тогда где нам ставить - непонятно. Просим специалистов городского акимата приехать, посмотреть и помочь решить эту проблему, - говорит житель дома Руслан.Lada.kz ожидает ответ от городского отдела жилищной инспекции.