Когда включат питьевую воду в Актау

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Жители нескольких микрорайонов сообщают, что с полудня в квартирах отключили подачу питьевой воды.
В «КЖСА» сообщили, что проводятся ремонтные работы на магистральном трубопроводе питьевой воды, в связи с этим произошло временное отключение в 9, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайонах, а также в домах № 11, №12, №13, №39, №40, №41, №42, №44 и №73 в 16 микрорайоне.
Ориентировочно подача питьевой воды возобновится в 17:00.
Напомним, горячую воду в Актау планируют дать 19 сентября.
В «КЖСА» сообщили, что проводятся ремонтные работы на магистральном трубопроводе питьевой воды, в связи с этим произошло временное отключение в 9, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайонах, а также в домах № 11, №12, №13, №39, №40, №41, №42, №44 и №73 в 16 микрорайоне.
Ориентировочно подача питьевой воды возобновится в 17:00.
Напомним, горячую воду в Актау планируют дать 19 сентября.
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