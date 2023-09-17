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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 107

Когда включат питьевую воду в Актау

Горожане жалуются на отключение питьевой воды. В «КЖСА» рассказали, когда подача будет возобновлена.

Фото из доступных источников
Жители нескольких микрорайонов сообщают, что с полудня в квартирах отключили подачу питьевой воды.

В «КЖСА» сообщили, что проводятся ремонтные работы на магистральном трубопроводе питьевой воды, в связи с этим произошло временное отключение в 9, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайонах, а также в домах № 11, №12, №13, №39, №40, №41, №42, №44 и №73 в 16 микрорайоне.

Ориентировочно подача питьевой воды возобновится в 17:00.

Напомним, горячую воду в Актау планируют дать 19 сентября.



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