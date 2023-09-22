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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 718

«Где горячая вода?» Жители атакуют Telegram-чат акима Мангистау

Жители Актау жалуются на то, что, несмотря на обещания, горячую воду так и не подали с 19 сентября. Горожане заявляют, что холодная вода стала менее теплой, что делает купание практически невозможным. Ситуацию с подачей горячей воды прокомментировали в МАЭК и «Каспий жылу, су арнасы».

Фото: Pixabay
В Telegram-чате акима Мангистауской области жители города каждый день задают вопросы о том, когда они смогут ожидать появления горячей воды. Те, кто уже получил воду, жалуются, что она грязная и непригодна для использования.

В ТОО «МАЭК» сообщили, что горячую воду в город подали с 19 сентября, и с тех пор не вводили никаких ограничений. Однако после проведения гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей города были выявлены дефекты и необходимость очистки трубопроводов, из-за чего качество горячей воды оказалось низким.



- Со стороны ТОО «МАЭК» горячее водоснабжение на областной центр было возобновлено с 19 сентября. В настоящее время горячая вода с МАЭКа подается в город при температуре 60°, - сообщили на комбинате.


В «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили наличие проблем из-за порывов на сетях есть практически во всех микрорайонах Актау. Ожидается, что до 1 октября все дефекты будут устранены, и город сможет получать горячую воду.

«Где горячая вода?» Жители атакуют Telegram-чат акима Мангистау

«Где горячая вода?» Жители атакуют Telegram-чат акима Мангистау

«Где горячая вода?» Жители атакуют Telegram-чат акима Мангистау



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