«Где горячая вода?» Жители атакуют Telegram-чат акима Мангистау

- Со стороны ТОО «МАЭК» горячее водоснабжение на областной центр было возобновлено с 19 сентября. В настоящее время горячая вода с МАЭКа подается в город при температуре 60°, - сообщили на комбинате.

В Telegram-чате акима Мангистауской области жители города каждый день задают вопросы о том, когда они смогут ожидать появления горячей воды. Те, кто уже получил воду, жалуются, что она грязная и непригодна для использования.В ТОО «МАЭК» сообщили, что горячую воду в город подали с 19 сентября, и с тех пор не вводили никаких ограничений. Однако после проведения гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей города были выявлены дефекты и необходимость очистки трубопроводов, из-за чего качество горячей воды оказалось низким.В «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили наличие проблем из-за порывов на сетях есть практически во всех микрорайонах Актау. Ожидается, что до 1 октября все дефекты будут устранены, и город сможет получать горячую воду.