Выявленные в ходе гидравлических испытаний теплосетей порывы устраняют в Актау

- Обеспечение горячей водой и теплоснабжением жителей - приоритетная сегодня задача. Данный вопрос стоит на ежедневной повестке дня. С этой целью предприятию «КЖСА» необходимо усилить свою деятельность в этом направлении, - сказал глава города.

Сотрудники государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей выявили 25 порывов: в 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8 и 14 микрорайонах. Там уже провели ремонт изношенных труб.Глава города Улугбек Тналиев и руководитель предприятия «КЖСА» Аскар Жанахмет обсудили вопросы снижения дефицита тепловой энергии в городе и подключения блок-модульных котельных.К слову, в штате предприятия «КЖСА» трудятся 672 работника, на балансе предприятия 91 единица спецтехники, 30 единиц из которых задействованы для ремонтных работ изношенных труб.