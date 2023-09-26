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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:33

Просмотров: 314

Выявленные в ходе гидравлических испытаний теплосетей порывы устраняют в Актау

На сегодняшний день ведутся ремонтные работы на порывах, выявленных в результате гидравлических испытаний тепловых сетей. Местным коммунальным предприятием уже ликвидировано 25 порывов. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций со ссылкой пресс-службу акима города.

Фото предоставлено в центре общественных коммуникаций региона
Сотрудники государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей выявили 25 порывов: в 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8 и 14 микрорайонах. Там уже провели ремонт изношенных труб.

Глава города Улугбек Тналиев и руководитель предприятия «КЖСА» Аскар Жанахмет обсудили вопросы снижения дефицита тепловой энергии в городе и подключения блок-модульных котельных.

- Обеспечение горячей водой и теплоснабжением жителей - приоритетная сегодня задача. Данный вопрос стоит на ежедневной повестке дня. С этой целью предприятию «КЖСА» необходимо усилить свою деятельность в этом направлении, - сказал глава города.


К слову, в штате предприятия «КЖСА» трудятся 672 работника, на балансе предприятия 91 единица спецтехники, 30 единиц из которых задействованы для ремонтных работ изношенных труб.



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