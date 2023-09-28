Полоса препятствий: жители 3 микрорайона Актау жалуются на ямы на дорогах

Фото жителей 3 микрорайона
В редакцию Lada.kz поступают жалобы от жителей 18 дома 3 микрорайона по поводу разбитого состояния внуримикрорайонной дороги.
Со слов горожан, они с 2016 года пытаются добиться ремонта дороги, которая проходит вдоль всего 18 дома.
В Telegram-чате акима Мангистауской области одна из жительниц дома пожаловалась, что из-за ямы на дороге получила травму ноги.
Также жители 3 микрорайона жалуются на разбитые внутримикрорайонные дороги возле 14 дома.
Ранее жители 3 микрорайона Актау уже жаловались на плачевное состояние внутримикрорайонных дорог. По их словам, проезд труднодоступен из-за ям и колдобин. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что ремонт на автомобильной дороге возле 14 дома в 3 микрорайоне включили в план.
Со слов горожан, они с 2016 года пытаются добиться ремонта дороги, которая проходит вдоль всего 18 дома.
- Дом был сдан в 2015 году. Вдоль нашего дома был уложен новый асфальт от застройщика. В 2016 году рядом с нашим домом началось строительство 15 дома и дорогу вскрыли в связи с проведением коммуникаций для соседнего дома. С тех пор мы и не можем добиться, чтобы дорогу восстановили и отремонтировали. Сейчас она вся в ямах. Неоднократно обращались во все инстанции, но везде игнорирование, - сетуют жильцы дома.
В Telegram-чате акима Мангистауской области одна из жительниц дома пожаловалась, что из-за ямы на дороге получила травму ноги.
- Когда уже залатаете ямы во дворе, сколько можно ждать. Я уже благодаря этой яме во дворе сломала ногу, подвернула, получила закрытый перелом ноги. На костылях ходила. По чьей вине хотелось бы знать? Куда смотрит акимат, дорожные органы? Или надо, чтоб жители спотыкались, ломали ноги руки, - пожаловалась жительница 18 дома.
Также жители 3 микрорайона жалуются на разбитые внутримикрорайонные дороги возле 14 дома.
Ранее жители 3 микрорайона Актау уже жаловались на плачевное состояние внутримикрорайонных дорог. По их словам, проезд труднодоступен из-за ям и колдобин. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что ремонт на автомобильной дороге возле 14 дома в 3 микрорайоне включили в план.
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