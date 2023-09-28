Полоса препятствий: жители 3 микрорайона Актау жалуются на ямы на дорогах





- Дом был сдан в 2015 году. Вдоль нашего дома был уложен новый асфальт от застройщика. В 2016 году рядом с нашим домом началось строительство 15 дома и дорогу вскрыли в связи с проведением коммуникаций для соседнего дома. С тех пор мы и не можем добиться, чтобы дорогу восстановили и отремонтировали. Сейчас она вся в ямах. Неоднократно обращались во все инстанции, но везде игнорирование, - сетуют жильцы дома.



- Когда уже залатаете ямы во дворе, сколько можно ждать. Я уже благодаря этой яме во дворе сломала ногу, подвернула, получила закрытый перелом ноги. На костылях ходила. По чьей вине хотелось бы знать? Куда смотрит акимат, дорожные органы? Или надо, чтоб жители спотыкались, ломали ноги руки, - пожаловалась жительница 18 дома.